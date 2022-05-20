https://arabic.sputniknews.com/20220520/هزة-أرضية-بقوة-56-درجة-تضرب-شمالي-المغرب-1062480203.html
هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب شمالي المغرب
هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب شمالي المغرب
تعرض إقليم الدريوش، شمالي المملكة العربية المغربية، لهزة أرضية بقوة 5.6 درجة، بمقياس ريختر. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T14:39+0000
2022-05-20T14:39+0000
2022-05-20T14:39+0000
أخبار المغرب اليوم
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وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، تسجيل الهزة الأرضية، اليوم الجمعة، بعرض ساحل إقليم الدريوش، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.وقال المعهد في بيان له: "إن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الواحدة و35 دقيقة بعد الزوال (توقيت غرينيتش+1)".وأوضح المعهد أن "الهزة الأرضية تم تسجيلها على عمق 17 كيلومترا، ووقعت عند التقاء خط العرض 35.592 درجة شمالا وخط الطول 3.625 درجة غربا".
https://arabic.sputniknews.com/20200906/زلزال-يضرب-المغرب-1046466390.html
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أخبار المغرب اليوم
هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب شمالي المغرب
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تعرض إقليم الدريوش، شمالي المملكة العربية المغربية، لهزة أرضية بقوة 5.6 درجة، بمقياس ريختر.
وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، تسجيل الهزة الأرضية، اليوم الجمعة، بعرض ساحل إقليم الدريوش، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.
وقال المعهد في بيان له: "إن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الواحدة و35 دقيقة بعد الزوال (توقيت غرينيتش+1)".
وأوضح المعهد أن "الهزة الأرضية
تم تسجيلها على عمق 17 كيلومترا، ووقعت عند التقاء خط العرض 35.592 درجة شمالا وخط الطول 3.625 درجة غربا".