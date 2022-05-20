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"واتسآب" يختبر ميزة الانسحاب "بهدوء" من الدردشة الجماعية
"واتسآب" يختبر ميزة الانسحاب "بهدوء" من الدردشة الجماعية
يختبر تطبيق المراسلة "واتسآب" ميزة جديدة تسمح الانسحاب بهدوء من دردشة جماعية أصبحت غير ‏ذات صلة بالمستخدم الراغب في مغادرتها. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T15:19+0000
2022-05-20T15:19+0000
مجتمع
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وتتيح الميزة الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين، وفقا لما اكتشفه موقع "وابيتاإنفو" في الإصدرات التجريبية المبكرة من "واتسآب".وعند تفعيل الميزة، سيكون مسؤولو المجموعة فقط هم من سيظلوا قادرين على معرفة من يغادرها، على عكس الأعضاء الآخرين.ومم الممكن أن تمنع الميزة الجديدة المواجهات المحرجة مع أعضاء المجموعة الأكثر حساسية، والذين قد يعتبروا المغادرة أمر مهين لهم.ونشر موقع "وابيتاإنفو" لقطة شاشة ثابتة (سكريت شوت) تبيّن نص الرسالة التي تظهر عند الرغبة في الخروج من دردشة جماعية، وهي: "سيتم إعلامك أنت ومسؤولي المجموعة فقط بأنك تركت المجموعة".ويتم التخطيط لنشر ميزة الانسحاب من مجموعة دردشة بهدوء "في تحديث مستقبلي"، ولكن لم يتم تحديد تاريخ للإصدار حتى الآن.يشار إلى أنه في الشهر الماضي، كشف تطبيق "واتسآب" عن أداة جديدة تسمى "المجتمعات"، والتي تتيح مراسلة عدة مجموعات في وقت واحد.وستسمح الأداة للمستخدمين بتنظيم محادثات جماعية مختلفة معا تحت موضوع رئيسي واحد، وعلى سبيل المثال، مدرسة أطفالهم أو الشارع الذي يعيشون فيه، مع قدرة مسؤولي المجتمع على مشاركة الرسائل مع الجميع، والتحكم في المجموعات التي يمكن تضمينها.
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مجتمع, منوعات

"واتسآب" يختبر ميزة الانسحاب "بهدوء" من الدردشة الجماعية

15:19 GMT 20.05.2022
© AP Photo / Patrick Sisonتطبيق واتسآب المملوك لموقع فيسبوك
تطبيق واتسآب المملوك لموقع فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
تطبيق واتسآب المملوك لموقع فيسبوك
© AP Photo / Patrick Sison
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يختبر تطبيق المراسلة "واتسآب" ميزة جديدة تسمح الانسحاب بهدوء من دردشة جماعية أصبحت غير ‏ذات صلة بالمستخدم الراغب في مغادرتها.
وتتيح الميزة الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين، وفقا لما اكتشفه موقع "وابيتاإنفو" في الإصدرات التجريبية المبكرة من "واتسآب".
وعند تفعيل الميزة، سيكون مسؤولو المجموعة فقط هم من سيظلوا قادرين على معرفة من يغادرها، على عكس الأعضاء الآخرين.
ومم الممكن أن تمنع الميزة الجديدة المواجهات المحرجة مع أعضاء المجموعة الأكثر حساسية، والذين قد يعتبروا المغادرة أمر مهين لهم.
ونشر موقع "وابيتاإنفو" لقطة شاشة ثابتة (سكريت شوت) تبيّن نص الرسالة التي تظهر عند الرغبة في الخروج من دردشة جماعية، وهي: "سيتم إعلامك أنت ومسؤولي المجموعة فقط بأنك تركت المجموعة".
ويتم التخطيط لنشر ميزة الانسحاب من مجموعة دردشة بهدوء "في تحديث مستقبلي"، ولكن لم يتم تحديد تاريخ للإصدار حتى الآن.
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، كشف تطبيق "واتسآب" عن أداة جديدة تسمى "المجتمعات"، والتي تتيح مراسلة عدة مجموعات في وقت واحد.
وستسمح الأداة للمستخدمين بتنظيم محادثات جماعية مختلفة معا تحت موضوع رئيسي واحد، وعلى سبيل المثال، مدرسة أطفالهم أو الشارع الذي يعيشون فيه، مع قدرة مسؤولي المجتمع على مشاركة الرسائل مع الجميع، والتحكم في المجموعات التي يمكن تضمينها.
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