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https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزارة-الصحة-الأسترالية-تعلن-عن-أول-حالة-إصابة-محتملة-بجدري-القرود-1062456562.html
وزارة الصحة الأسترالية تعلن عن أول حالة إصابة محتملة بجدري القرود
وزارة الصحة الأسترالية تعلن عن أول حالة إصابة محتملة بجدري القرود
أعلنت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز (NSW) عن حالة مشتبه بها لمرض جدري القردة في مسافر عائد من أوروبا، حسبما ذكرت وكالة رويترز اليوم الجمعة 20 مايو/أيار. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T04:41+0000
2022-05-20T04:41+0000
أستراليا
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وجد رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، بعد أيام قليلة من عودته إلى سيدني، نفسه مريضًا بشكل خفيف والأعراض لديه تشبه أعراض جدري القرود سريريًا. يتم إنشاء تشخيص دقيق. الرجل وعائلته في عزلة.قال مسؤول الصحة بالولاية كيري تشانت إن مسؤولي الصحة بذلوا قصارى جهدهم لتحديد ومعالجة أي حالات محتملة لجدري القرود.يمكن أن يصاب الناس بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بالفيروس. وقال الدكتور شانت في بيان إن المرض عادة ما يكون خفيفا ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.تشمل أعراض جدري القرود الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى بقية الجسم.
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أستراليا

وزارة الصحة الأسترالية تعلن عن أول حالة إصابة محتملة بجدري القرود

04:41 GMT 20.05.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyمستشفى في اليمن
مستشفى في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أعلنت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز (NSW) عن حالة مشتبه بها لمرض جدري القردة في مسافر عائد من أوروبا، حسبما ذكرت وكالة رويترز اليوم الجمعة 20 مايو/أيار.
وجد رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، بعد أيام قليلة من عودته إلى سيدني، نفسه مريضًا بشكل خفيف والأعراض لديه تشبه أعراض جدري القرود سريريًا. يتم إنشاء تشخيص دقيق. الرجل وعائلته في عزلة.
قال مسؤول الصحة بالولاية كيري تشانت إن مسؤولي الصحة بذلوا قصارى جهدهم لتحديد ومعالجة أي حالات محتملة لجدري القرود.
يمكن أن يصاب الناس بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بالفيروس. وقال الدكتور شانت في بيان إن المرض عادة ما يكون خفيفا ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.
تشمل أعراض جدري القرود الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى بقية الجسم.
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