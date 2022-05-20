https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزيرة-الخارجية-البريطانية-الناتو-يدرس-تزويد-مولدوفا-بأسلحة-حديثة--1062490811.html

وزيرة الخارجية البريطانية: الناتو يدرس تزويد مولدوفا بأسلحة حديثة

وزيرة الخارجية البريطانية: الناتو يدرس تزويد مولدوفا بأسلحة حديثة

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن المملكة المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين يناقشون إمكانية إرسال أسلحة حديثة إلى مولدوفا. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T23:30+0000

2022-05-20T23:30+0000

2022-05-20T23:30+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

مولدوفا

أخبار أوكرانيا

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لندن - سبوتنيك. وقالت تروس في مقابلة يوم الجمعة مع صحيفة التلغراف: "أود أن أرى مولدوفا مجهزة بمعايير الناتو"، مضيفة: "هذه مناقشة نجريها مع حلفائنا".ووفقا لتروس، يتحدث أعضاء الناتو عن إمكانية ضمان أن يكون لدى مولدوفا دفاعات حديثة أيضا، على غرار أوكرانيا.وقالت التلغراف يوم الجمعة إنه إذا وافق التحالف العسكري على هذه المسألة فسيوفر الناتو أسلحة لمولدوفا من أجل استبدال معدات الحقبة السوفيتية وسيوفر أيضا التدريب للأفراد العسكريين المولدوفيين.وأمس الخميس، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الأزمة في أوكرانيا قد تمتد إلى مولدوفا المجاورة.وأضاف: "تظهر الحوادث الأخيرة في بريدنيستروفيه أنه لا يستبعد انتشار الصراع إلى البلدان المجاورة"وهزت جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية سلسلة من الانفجارات الشهر الماضي، وقد صنفت السلطات المحلية الحادث بمستوى تهديد إرهابي أحمر وبدأت تحقيقا جنائيا في "أعمال الإرهاب".وألقى رئيس بريدنيستروفيه، فاديم كراسنوسيلسكي، باللوم في الهجمات على أوكرانيا، في حين أصر الرئيس المولدوفي ساندو على أن محاولات تصعيد الوضع في المنطقة الانفصالية تقوم به قوات عنيفة داخل ترانسنيستريا، والتي تعتقد أنها تنوي جر مولدوفا إلى الحرب.وتسعى بريدنيستروفيه، التي يبلغ 60٪ من سكانها من الروس والأوكرانيين، إلى الانفصال عن مولدوفا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفا من اندماج مولدوفا مع رومانيا.وفي عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل القضية بالقوة، أصبحت بريدنيستروفيه إقليما بحكم الأمر الواقع لا يخضع لحكم تشيسيناو

https://arabic.sputniknews.com/20220520/ماكرون-الأزمة-في-أوكرانيا-قد-تمتد-إلى-مولدوفا-1062455087.html

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