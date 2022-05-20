عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزيرة-خارجية-بريطانيا-لندن-وواشنطن-لا-تهدفان-إلى-تغيير-السلطة-في-روسيا-1062455782.html
وزيرة خارجية بريطانيا: لندن وواشنطن لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا
وزيرة خارجية بريطانيا: لندن وواشنطن لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا
صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن بريطانيا والولايات المتحدة لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T02:13+0000
2022-05-20T02:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059959313_0:17:3073:1745_1920x0_80_0_0_04203ed56ee367bc6cc829a390e2ec9f.jpg
روما - سبوتنيك. وقالت تراس في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إنها تعارض فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إتاحة "إمكانية الخروج" من الأزمة الأوكرانية لروسيا.وشددت تراس على أن "بوتين يجب أن يخسر في أوكرانيا، ويجب أن نرى استعادة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ونحن أكدنا ذلك بوضوح".وتابعت، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا والولايات المتحدة تسعيان لتغيير السلطة في روسيا: "لا نسعى لتغيير النظام. ولكن علينا التأكد من أن روسيا لن تكون قادرة على القيام بالأعمال العدوانية".وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/ماكرون-لن-يتحقق-السلام-باستبعاد-روسيا-وأوكرانيا-بعضهما-بعضا-1062030421.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059959313_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0b5d14f5e4f839cd6b22590f3a8026f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

وزيرة خارجية بريطانيا: لندن وواشنطن لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا

02:13 GMT 20.05.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
تابعنا عبرTelegram
صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن بريطانيا والولايات المتحدة لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا.
روما - سبوتنيك. وقالت تراس في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إنها تعارض فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إتاحة "إمكانية الخروج" من الأزمة الأوكرانية لروسيا.
وشددت تراس على أن "بوتين يجب أن يخسر في أوكرانيا، ويجب أن نرى استعادة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ونحن أكدنا ذلك بوضوح".
ماكرون في مؤتمر برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ماكرون: لن يتحقق السلام باستبعاد روسيا وأوكرانيا بعضهما بعضا
9 مايو, 14:28 GMT
وتابعت، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا والولايات المتحدة تسعيان لتغيير السلطة في روسيا: "لا نسعى لتغيير النظام. ولكن علينا التأكد من أن روسيا لن تكون قادرة على القيام بالأعمال العدوانية".
وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала