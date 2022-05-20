https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزيرة-خارجية-بريطانيا-لندن-وواشنطن-لا-تهدفان-إلى-تغيير-السلطة-في-روسيا-1062455782.html

وزيرة خارجية بريطانيا: لندن وواشنطن لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا

وزيرة خارجية بريطانيا: لندن وواشنطن لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن بريطانيا والولايات المتحدة لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T02:13+0000

2022-05-20T02:13+0000

2022-05-20T02:13+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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روما - سبوتنيك. وقالت تراس في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إنها تعارض فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إتاحة "إمكانية الخروج" من الأزمة الأوكرانية لروسيا.وشددت تراس على أن "بوتين يجب أن يخسر في أوكرانيا، ويجب أن نرى استعادة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ونحن أكدنا ذلك بوضوح".وتابعت، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا والولايات المتحدة تسعيان لتغيير السلطة في روسيا: "لا نسعى لتغيير النظام. ولكن علينا التأكد من أن روسيا لن تكون قادرة على القيام بالأعمال العدوانية".وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/ماكرون-لن-يتحقق-السلام-باستبعاد-روسيا-وأوكرانيا-بعضهما-بعضا-1062030421.html

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أخبار أوكرانيا