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وزير الاقتصاد التونسي: لسنا في وضع يسمح لنا برفع الأجور... فيديو
وزير الاقتصاد التونسي: لسنا في وضع يسمح لنا برفع الأجور... فيديو
صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الوضع المالي لبلاده لا يسمح بزيادة الأجور كما يطالب البعض. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T06:50+0000
2022-05-20T06:56+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب لقاء له مع قناة فرانس 24، قال سعيد: "الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح بمزيد من الترفيع للأجور، فالمديونية مرتفعة بشكل كبير، ويجب التحكم فيها وعدم الاستمرار بسياسية الاقتراض".وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نفى الوزير التونسي أن يكون هناك تأخير فيها.وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أن هناك بالفعل خلافا بين الحكومة وبين الاتحاد العام للشغل التونسي.وأوضح أن هذا الخلاف يتركز حول الآليات التي ينبغي الأخذ بها من أجل الوصول إلى إنقاذ الاقتصاد التونسي، وتقليل المديونية ورفع القدرة الشرائية للمواطن.
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أخبار تونس اليوم

وزير الاقتصاد التونسي: لسنا في وضع يسمح لنا برفع الأجور... فيديو

06:50 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 06:56 GMT 20.05.2022)
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الوضع المالي لبلاده لا يسمح بزيادة الأجور كما يطالب البعض.
وحسب لقاء له مع قناة فرانس 24، قال سعيد: "الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح بمزيد من الترفيع للأجور، فالمديونية مرتفعة بشكل كبير، ويجب التحكم فيها وعدم الاستمرار بسياسية الاقتراض".
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نفى الوزير التونسي أن يكون هناك تأخير فيها.
وقال: "لا وجود لتأخير في المفاوضات مع صندوق النقد، ونحن بصدد التركيز في الإصلاحات الضرورية التي يجب القيام بها".
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أن هناك بالفعل خلافا بين الحكومة وبين الاتحاد العام للشغل التونسي.
وأوضح أن هذا الخلاف يتركز حول الآليات التي ينبغي الأخذ بها من أجل الوصول إلى إنقاذ الاقتصاد التونسي، وتقليل المديونية ورفع القدرة الشرائية للمواطن.
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