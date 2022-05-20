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https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزير-الخارجية-الباكستاني-يعتزم-زيارة-الصين-1062474106.html
وزير الخارجية الباكستاني يعتزم زيارة الصين
وزير الخارجية الباكستاني يعتزم زيارة الصين
قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، يعتزم زيارة الصين في الفترة من 21 إلى 22 مايو/ أيار، في أول... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:14+0000
2022-05-20T12:14+0000
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سبوتنيك. وقالت الخارجية الباكستانية في بيان: "بناء على دعوة خاصة من عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيزور وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري الصين يومي 21 و 22 مايو 2022".ومن المنتظر أن "تسهم زيارة وزير الخارجية في زيادة تعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية التي أثبتت جدواها بين باكستان والصين، وتعزيز وتعميق المشاركة المتعلقة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، والمساعدة في تحديد سبل جديدة للتعاون الثنائي من أجل مصلحة البلدين والشعبين"، بحسب البيان.وأضافت الخارجية الباكستانية أن زيارة زرداري ستتزامن مع الذكرى الـ 71 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان والصين، وذلك بعدما عقد زرداري ووانغ اجتماعا افتراضيا في 11 مايو الجاري.
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أخبار العالم الآن, الصين

وزير الخارجية الباكستاني يعتزم زيارة الصين

12:14 GMT 20.05.2022
© AFP 2022 / Fred Dufourازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين
ازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / Fred Dufour
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قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، يعتزم زيارة الصين في الفترة من 21 إلى 22 مايو/ أيار، في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه في أبريل/ نيسان، لمناقشة التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي.
سبوتنيك. وقالت الخارجية الباكستانية في بيان: "بناء على دعوة خاصة من عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيزور وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري الصين يومي 21 و 22 مايو 2022".
وأضاف البيان أن كبار الدبلوماسيين سيجتمعون لمناقشة التعاون التجاري والاقتصادي وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.
ومن المنتظر أن "تسهم زيارة وزير الخارجية في زيادة تعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية التي أثبتت جدواها بين باكستان والصين، وتعزيز وتعميق المشاركة المتعلقة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، والمساعدة في تحديد سبل جديدة للتعاون الثنائي من أجل مصلحة البلدين والشعبين"، بحسب البيان.
وأضافت الخارجية الباكستانية أن زيارة زرداري ستتزامن مع الذكرى الـ 71 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان والصين، وذلك بعدما عقد زرداري ووانغ اجتماعا افتراضيا في 11 مايو الجاري.
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