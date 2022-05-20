https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزير-الدفاع-الروسي-يبلغ-بوتين-بانتهاء-عملية-تحرير-منطقة-آزوفستال-ومدينة-ماريوبول-1062487254.html
وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بانتهاء عملية تحرير منطقة "آزوفستال" ومدينة ماريوبول
وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بانتهاء عملية تحرير منطقة "آزوفستال" ومدينة ماريوبول
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية تحرير منطقة "آزوفستال" ومدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T18:57+0000
2022-05-20T18:57+0000
2022-05-20T19:21+0000
روسيا
العالم
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، إنه "تم تحرير أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول بالكامل من القوميين المتطرفين".وبحسب قوله، فإن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".وأشار كوناشينكوف، إلى أنه في المجموع، ومنذ 16 مايو/أيار، ألقى 2439 من نازيي آزوف وجنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تمت محاصرتهم في أراضي المصنع، أسلحتهم واستسلموا.وأشار إلى أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اكتمال العملية والتحرير الكامل لمدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن حصار مصنع آزوفستال مستمر، مشيرا إلى إجلاء المدنيين، الذين تم احتجازهم من قبل النازيين الأوكرانيين في المصنع.
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روسيا, العالم
وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بانتهاء عملية تحرير منطقة "آزوفستال" ومدينة ماريوبول
18:57 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 19:21 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية تحرير منطقة "آزوفستال" ومدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، إنه "تم تحرير أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول بالكامل من القوميين المتطرفين".
وبحسب قوله، فإن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".
وأشار كوناشينكوف، إلى أنه في المجموع، ومنذ 16 مايو/أيار، ألقى 2439 من نازيي آزوف وجنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تمت محاصرتهم في أراضي المصنع، أسلحتهم واستسلموا.
وأشار إلى أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اكتمال العملية والتحرير الكامل لمدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين".
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن حصار مصنع آزوفستال مستمر، مشيرا إلى إجلاء المدنيين، الذين تم احتجازهم من قبل النازيين الأوكرانيين في المصنع.