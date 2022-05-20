https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزير-المالية-الألماني-يكشف-عن-مساعدات-بقيمة-19-مليار-دولار-تقدمها-مجموعة-السبع-إلى-أوكرانيا-1062475648.html

وزير المالية الألماني يكشف عن مساعدات بقيمة 19 مليار دولار تقدمها مجموعة السبع إلى أوكرانيا

وزير المالية الألماني يكشف عن مساعدات بقيمة 19 مليار دولار تقدمها مجموعة السبع إلى أوكرانيا

كشف وزير المالية الألماني كريستيان ليندرنر، اليوم الجمعة، عن اعتزام مجموعة الدول السبع الكبرى تقديم حزمة مساعدات بقيمة 19 مليار دولار إلى أوكرانيا. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T12:59+0000

2022-05-20T12:59+0000

2022-05-20T12:59+0000

أخبار أوكرانيا

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وحسب حوار له مع بلومبرغ، أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة السبع ستقدم 18 مليار يورو أخرى (نحو 19 مليار دولار) من المساعدات لأوكرانيا لضمان أن تكون الحكومة الأوكرانية قادرة على تلبية احتياجات البلاد بشكل كامل لمدة ثلاثة أشهر.وقال: "يبدو أنه سيكون بإمكاننا جمع أكثر من 18 مليارًا لدعم أوكرانيا في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، وأعتقد أنها إشارة جيدة جدًا إلى أن دول مجموعة السبع تقف جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا لأنها لا تدافع فقط عن نفسها، بل إنهم يدافعون عن قيمنا"، على حد تعبيره.تصريحات وزير المالية الألماني جاءت على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبعة ومحافظي البنوك المركزية بالقرب من مدينة بون الألمانية.وأشار الوزير إلى أن حزمة المساعدات هذه ستمكن الحكومة الأوكرانية من تغطية نفقات البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الصناديق الأخرى التي تأتي من "برامج الاتحاد الأوروبي" غير المحددة.وقال ليندنر: "بالنسبة للمستقبل المنظور لثلاثة أشهر قادمة، لا ينبغي أن يكون هناك أي قلق من مقدرة الحكومة الأوكرانية على تمويل احتياجات ولايتها"، مضيفًا أن مجموعة السبع ضمنت في الوقت الحالي "السيولة لأوكرانيا".يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر أمس الخميس مشروع قانون مساعدات أوكرانيا القياسي بقيمة 40 مليار دولار بأغلبية 86 صوتًا مقابل 11 صوتًا.وسيوفر مشروع القانون أيضًا ما يقرب من 9 مليارات دولار من المساعدات الاقتصادية، وأكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، و4 مليارات دولار أخرى من التمويل العسكري الأجنبي من خلال وزارة الخارجية.

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