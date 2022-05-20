https://arabic.sputniknews.com/20220520/وفاة-الشاعر-العراقي-مظفر-النواب-1062476671.html
وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب
وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب
أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، اليوم الجمعة، وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب إثر معاناته من مرض عضال. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T13:08+0000
2022-05-20T13:08+0000
2022-05-20T13:08+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن ناظم بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي للوزارة، قالت فيه إن "الشاعر الراحل من أهم الأصوات الشعرية العراقية، حيث تميز بغزارة إنتاجه مع إجادة واضحة ومقدرة فذة على تطويع اللغة وامتلاكه لمخزون جمالي لا ينضب، ما مكنه من كتابة الشعر بأشكاله كافة".وتابع البيان أن رحيل مظفر النواب يمثل خسارة كبيرة للأدب العراقي لما كان يمثله الفقيد كنموذج للشاعر الملتزم، مشيدا بقصائده التي "رفدت المشهد الشعري العراقي بنتاج زاخر تميز بالفرادة والعذوبة".واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أعمال الشاعر الراحل ستظل ماثلة في ذاكرة الأجيال، كما تؤكد عزمها على إعادة طباعة كتبه ودواوينه لتشكل منهلاً للقراء والمهتمين.من جانبه، نعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الشاعر مظفر النواب، حيث غرد عبر "تويتر" قائلا: "الراحل الكبير مظفر النواب.. العراق الذي طالما تغنّيت باسمه أينما حللت، وأفنيت عمرك لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودعك الى مثواك الأخير مثقلا بأسى خسارة ابن بار ومبدع لا يتكرر".
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب
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أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، اليوم الجمعة، وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب إثر معاناته من مرض عضال.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن ناظم بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي للوزارة، قالت فيه إن "الشاعر الراحل من أهم الأصوات الشعرية العراقية، حيث تميز بغزارة إنتاجه مع إجادة واضحة ومقدرة فذة على تطويع اللغة وامتلاكه لمخزون جمالي لا ينضب، ما مكنه من كتابة الشعر بأشكاله كافة".
وتابع البيان أن رحيل مظفر النواب يمثل خسارة كبيرة للأدب العراقي لما كان يمثله الفقيد كنموذج للشاعر الملتزم، مشيدا بقصائده التي "رفدت المشهد الشعري العراقي بنتاج زاخر تميز بالفرادة والعذوبة".
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أعمال الشاعر الراحل ستظل ماثلة في ذاكرة الأجيال، كما تؤكد عزمها على إعادة طباعة كتبه ودواوينه لتشكل منهلاً للقراء والمهتمين.
من جانبه، نعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الشاعر مظفر النواب، حيث غرد عبر "تويتر" قائلا: "الراحل الكبير مظفر النواب.. العراق الذي طالما تغنّيت باسمه أينما حللت، وأفنيت عمرك لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودعك الى مثواك الأخير مثقلا بأسى خسارة ابن بار ومبدع لا يتكرر".