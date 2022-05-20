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https://arabic.sputniknews.com/20220520/وفاة-الفنان-الجزائري-أحمد-بن-عيسى-عن-عمر-78-عاما-1062472960.html
وفاة الفنان الجزائري أحمد بن عيسى عن عمر 78 عاما
وفاة الفنان الجزائري أحمد بن عيسى عن عمر 78 عاما
توفي الفنان الجزائري، أحمد بن عيسى، في مدينة أورلانس الفرنسية، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:04+0000
2022-05-20T12:04+0000
الجزائر
مجتمع
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وأكدت صحيفة النهار، صباح اليوم الجمعة، أن الممثل والمخرج الجزائري أحمد بن عيسى، وهو من مواليد العام 1944، كان يعاني من المرض في الفترة الأخيرة، وذلك بحسب مقربين من الفنان نفسه.وابن عيسى من مواليد الثاني من شهر آذار/مارس 1944، وهو مخرج وممثل ممثل مسرحي جزائري معروف، أخرج عدة أعمال مسرحية مختلفة ومتنوعة، كما أن أحمد بن عيسى شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة، حيث ترك في رصيده الفني ما يزيد عن 120 فيلما وعشرات المسرحيات.وكان الفنان الجزائري الراحل قد شغل منصب مدير "المسرح الجهوي" لسيدي بلعباس، في فترة التسعينيات من القرن الماضي، كما أن أحمد بن عيسى قد استحدث مهرجان "المسرح الممتاز" الذي استقطب عددا كبيرا من الجمعيات المسرحية.وبدوره، نعى المسرح الجهوي لولاية سيدي بلعباس الفنان الراحل، بقوله: "الساحة الفنية الجزائرية تفقد أحد قاماتها البارزة، ويترجل من صهوة الفن مجددا فارس من فرسانها".واستطرد المسرح الجزائري: "إنه الفنان القدير والمبدع سيد أحمد بن عيسى الذي يغادرنا تاركا وراءه إرثا فنيا مسرحيا وسينمائيا، هو صاحب عديد الأعمال المسرحية التي تركت بصمتها في عالم أبي الفنون، وصاحب رصيد سينمائي غني".
الجزائر
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الجزائر, مجتمع

وفاة الفنان الجزائري أحمد بن عيسى عن عمر 78 عاما

12:04 GMT 20.05.2022
CC0 / TerryPapoulias / pixabayكاميرا سينما
كاميرا سينما - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
CC0 / TerryPapoulias / pixabay
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توفي الفنان الجزائري، أحمد بن عيسى، في مدينة أورلانس الفرنسية، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.
وأكدت صحيفة النهار، صباح اليوم الجمعة، أن الممثل والمخرج الجزائري أحمد بن عيسى، وهو من مواليد العام 1944، كان يعاني من المرض في الفترة الأخيرة، وذلك بحسب مقربين من الفنان نفسه.
وابن عيسى من مواليد الثاني من شهر آذار/مارس 1944، وهو مخرج وممثل ممثل مسرحي جزائري معروف، أخرج عدة أعمال مسرحية مختلفة ومتنوعة، كما أن أحمد بن عيسى شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة، حيث ترك في رصيده الفني ما يزيد عن 120 فيلما وعشرات المسرحيات.
وكان الفنان الجزائري الراحل قد شغل منصب مدير "المسرح الجهوي" لسيدي بلعباس، في فترة التسعينيات من القرن الماضي، كما أن أحمد بن عيسى قد استحدث مهرجان "المسرح الممتاز" الذي استقطب عددا كبيرا من الجمعيات المسرحية.
وبدوره، نعى المسرح الجهوي لولاية سيدي بلعباس الفنان الراحل، بقوله: "الساحة الفنية الجزائرية تفقد أحد قاماتها البارزة، ويترجل من صهوة الفن مجددا فارس من فرسانها".
واستطرد المسرح الجزائري: "إنه الفنان القدير والمبدع سيد أحمد بن عيسى الذي يغادرنا تاركا وراءه إرثا فنيا مسرحيا وسينمائيا، هو صاحب عديد الأعمال المسرحية التي تركت بصمتها في عالم أبي الفنون، وصاحب رصيد سينمائي غني".
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