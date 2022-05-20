https://arabic.sputniknews.com/20220520/وفاة-الفنان-المصري-سمير-صبري-عن-عمر-86-عاما-1062470639.html
وفاة الفنان المصري سمير صبري عن عمر 86 عاما
وفاة الفنان المصري سمير صبري عن عمر 86 عاما
توفي الفنان المصري الكبير، سمير صبري، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق العاصمة القاهرة، عن عمر ناهز 86 عاما. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T11:15+0000
2022-05-20T11:15+0000
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مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
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وذكر موقع "اليوم السابع" إن وفاة سمير صبري جاءت بعد صراع مع مرض القلب، حيث كان الراحل قد دخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير/ شباط الماضى، وأفاد مقربون منه بأنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.يذكر أن آخر ظهور للفنان الراحل على الشاشة كان من خلال مسلسل "فلانتينو" مع النجم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.وفي السادس والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، إثر أزمة صحية عانى منها الأخير.وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها: "بيان من فناني مصر.. إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، باسمي وباسم جموع فناني مصر أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر برعايته السامية للفنان سمير صبري، مؤكدا على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شمولهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان".
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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر
وفاة الفنان المصري سمير صبري عن عمر 86 عاما
11:15 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
توفي الفنان المصري الكبير، سمير صبري، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق العاصمة القاهرة، عن عمر ناهز 86 عاما.
وذكر موقع "اليوم السابع
" إن وفاة سمير صبري جاءت بعد صراع مع مرض القلب، حيث كان الراحل قد دخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير/ شباط الماضى، وأفاد مقربون منه بأنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.
يذكر أن آخر ظهور للفنان الراحل على الشاشة كان من خلال مسلسل "فلانتينو" مع النجم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.
وفي السادس والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
، قرارا بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، إثر أزمة صحية عانى منها الأخير.
وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها
: "بيان من فناني مصر.. إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، باسمي وباسم جموع فناني مصر أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر برعايته السامية للفنان سمير صبري، مؤكدا على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شمولهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان".