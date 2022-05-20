https://arabic.sputniknews.com/20220520/ولي-العهد-السعودي-يحضر-تتويج-الفيحاء-بلقب-كأس-الملك-فيديو-1062466688.html
ولي العهد السعودي يحضر تتويج الفيحاء بلقب كأس الملك... فيديو
ولي العهد السعودي يحضر تتويج الفيحاء بلقب كأس الملك... فيديو
حضر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحظة تتويج الفيحاء بلقب كأس الملك على حساب نظيره الهلال. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T09:45+0000
2022-05-20T09:45+0000
2022-05-20T09:45+0000
وزارة الصحة السعودية
أخبار نادي الهلال السعودي
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وفاز الفيحاء، مساء أمس الخميس، على الهلال، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ نادي الفيحاء، حيث تغلب على نظيره الهلال بنتيجة 3-1 عبر ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل طرف.وشارك محمد بن سلمان، مساء أمس، نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.سجل سالم الدوسري، أول أهداف الهلال، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول، بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.وفي الدقيقة 66 نجح رامون لوبيز، في تسجيل هدف الفيحاء، حيث استغل خطأ من علي آل بليهي في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها الأول ويسدد صاروخية.
أخبار نادي الهلال السعودي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الصحة السعودية, أخبار نادي الهلال السعودي
ولي العهد السعودي يحضر تتويج الفيحاء بلقب كأس الملك... فيديو
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حضر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحظة تتويج الفيحاء بلقب كأس الملك على حساب نظيره الهلال.
وفاز الفيحاء، مساء أمس الخميس، على الهلال، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بحسب صحيفة "عاجل
" السعودية.
ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ نادي الفيحاء، حيث تغلب على نظيره الهلال بنتيجة 3-1 عبر ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل طرف.
وشارك محمد بن سلمان، مساء أمس، نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز
، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
سجل سالم الدوسري، أول أهداف الهلال، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول، بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 66 نجح رامون لوبيز، في تسجيل هدف الفيحاء
، حيث استغل خطأ من علي آل بليهي في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها الأول ويسدد صاروخية.