عربي
بيسكوف حول استئناف "صيغة نورماندي": تم إنشاؤها لاتفاقيات مينسك ولم يبق أي منها
https://arabic.sputniknews.com/20220520/ولي-العهد-السعودي-يحضر-تتويج-الفيحاء-بلقب-كأس-الملك-فيديو-1062466688.html
ولي العهد السعودي يحضر تتويج الفيحاء بلقب كأس الملك... فيديو
ولي العهد السعودي يحضر تتويج الفيحاء بلقب كأس الملك... فيديو
حضر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحظة تتويج الفيحاء بلقب كأس الملك على حساب نظيره الهلال. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T09:45+0000
2022-05-20T09:45+0000
وزارة الصحة السعودية
أخبار نادي الهلال السعودي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104354/32/1043543214_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_76e0c35f226d3346e9097eed1a985666.jpg
وفاز الفيحاء، مساء أمس الخميس، على الهلال، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ نادي الفيحاء، حيث تغلب على نظيره الهلال بنتيجة 3-1 عبر ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل طرف.وشارك محمد بن سلمان، مساء أمس، نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.سجل سالم الدوسري، أول أهداف الهلال، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول، بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.وفي الدقيقة 66 نجح رامون لوبيز، في تسجيل هدف الفيحاء، حيث استغل خطأ من علي آل بليهي في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها الأول ويسدد صاروخية.
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104354/32/1043543214_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_056c85f200247d5768ab5368264fe522.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزارة الصحة السعودية, أخبار نادي الهلال السعودي

ولي العهد السعودي يحضر تتويج الفيحاء بلقب كأس الملك... فيديو

09:45 GMT 20.05.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبرTelegram
حضر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحظة تتويج الفيحاء بلقب كأس الملك على حساب نظيره الهلال.
وفاز الفيحاء، مساء أمس الخميس، على الهلال، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ نادي الفيحاء، حيث تغلب على نظيره الهلال بنتيجة 3-1 عبر ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل طرف.
وشارك محمد بن سلمان، مساء أمس، نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
سجل سالم الدوسري، أول أهداف الهلال، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول، بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 66 نجح رامون لوبيز، في تسجيل هدف الفيحاء، حيث استغل خطأ من علي آل بليهي في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها الأول ويسدد صاروخية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала