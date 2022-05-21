https://arabic.sputniknews.com/20220521/أرصاد-قطر-تحذر-من-تعرض-البلاد-لعاصفة-ترابية--1062515877.html
أرصاد قطر تحذر من تعرض البلاد لعاصفة ترابية
أرصاد قطر تحذر من تعرض البلاد لعاصفة ترابية
حذرت أرصاد قطر من تعرض البلاد لعاصفة ترابية متوسطة ليلا، مشيرة إلى أنها ستحد من مدى الرؤية الأفقية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T15:01+0000
2022-05-21T15:01+0000
2022-05-21T15:01+0000
منوعات
أخبار قطر اليوم
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جاء ذلك في تدوينة نشرتها "أرصاد قطر" على "تويتر"، اليوم السبت، قالت فيها إنه من المتوقع أن تتأثر أجواء البلاد من آخر ساعات الليل بموجة غبارية متوسطة الشدة.ولفتت إلى أن الغبار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومترين على بعض المناطق أحيانا، مشيرة إلى أنه يجب توخي الحذر.ولفتت إلى أن هذه الرياح تؤدي إلى تصاعد الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مما يستدعي تجنب الأنشطة البحرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار قطر اليوم
أرصاد قطر تحذر من تعرض البلاد لعاصفة ترابية
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حذرت أرصاد قطر من تعرض البلاد لعاصفة ترابية متوسطة ليلا، مشيرة إلى أنها ستحد من مدى الرؤية الأفقية.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها "أرصاد قطر
" على "تويتر"، اليوم السبت، قالت فيها إنه من المتوقع أن تتأثر أجواء البلاد من آخر ساعات الليل بموجة غبارية متوسطة الشدة.
ولفتت إلى أن الغبار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية
الأفقية إلى أقل من كيلومترين على بعض المناطق أحيانا، مشيرة إلى أنه يجب توخي الحذر.
وفي تدوينة سابقة نوهت "أرصاد قطر" إلى استمرار هبوب رياح
شمالية غربية نشطة على سواحل البلاد وداخل البحر.
ولفتت إلى أن هذه الرياح تؤدي إلى تصاعد الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مما يستدعي تجنب الأنشطة البحرية.