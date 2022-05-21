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أمريكا وكوريا الجنوبية تدرسان إجراء مناورات عسكرية موسعة لردع بيونغ يانغ
أمريكا وكوريا الجنوبية تدرسان إجراء مناورات عسكرية موسعة لردع بيونغ يانغ
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول اعتزامهما بحث إجراء تدريبات عسكرية مشتركة لردع التهديد النووي لكوريا الشمالية، في تراجع آمال حل... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T18:26+0000
2022-05-21T18:26+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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جاء هذا في أعقاب اجتماع الرئيسين، اليوم السبت، في سيئول، عاصمة كوريا الجنوبية، بحسب "أسوشيتدبرس".قال الرئيس بايدن إن التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يظهر "استعدادنا لمواجهة كافة التهديدات معا".وأكد الزعيمان في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أن هدفهما المشترك هو استكمال نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.ويعكس الإعلان تحولا في توجه الزعيمين عن سلفيهما، حيث فكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إلغاء التدريبات وعبر عن تعاطفه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.وظل آخر رئيس كوري جنوبي مون جاي إن، ملتزما بالحوار مع كيم حتى نهاية فترة ولايته على الرغم من رفضه المتكرر من قبل كوريا الشمالية.ووصل بايدن، أمس الجمعة، إلى كوريا الجنوبية في إطار أول جولة آسيوية له تشمل اليابان أيضا، وتهدف لتأكيد التزام حكومته الدبلوماسي والاقتصادي تجاه المنطقة في مواجهة الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-انضمامه-إلى-إطار-العمل-الاقتصادي-لمنطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ-1062505153.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا وكوريا الجنوبية تدرسان إجراء مناورات عسكرية موسعة لردع بيونغ يانغ

18:26 GMT 21.05.2022
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول اعتزامهما بحث إجراء تدريبات عسكرية مشتركة لردع التهديد النووي لكوريا الشمالية، في تراجع آمال حل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية.
جاء هذا في أعقاب اجتماع الرئيسين، اليوم السبت، في سيئول، عاصمة كوريا الجنوبية، بحسب "أسوشيتدبرس".
قال الرئيس بايدن إن التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يظهر "استعدادنا لمواجهة كافة التهديدات معا".
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
رئيس كوريا الجنوبية يعلن انضمام بلاده إلى إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
11:48 GMT
وأكد الزعيمان في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أن هدفهما المشترك هو استكمال نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
ويعكس الإعلان تحولا في توجه الزعيمين عن سلفيهما، حيث فكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إلغاء التدريبات وعبر عن تعاطفه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وظل آخر رئيس كوري جنوبي مون جاي إن، ملتزما بالحوار مع كيم حتى نهاية فترة ولايته على الرغم من رفضه المتكرر من قبل كوريا الشمالية.
ووصل بايدن، أمس الجمعة، إلى كوريا الجنوبية في إطار أول جولة آسيوية له تشمل اليابان أيضا، وتهدف لتأكيد التزام حكومته الدبلوماسي والاقتصادي تجاه المنطقة في مواجهة الصين.
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