https://arabic.sputniknews.com/20220521/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-سعودية-في-محافظة-حجة-1062506335.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة سعودية في محافظة حجة
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة سعودية في محافظة حجة
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة للسعودية التي تقود التحالف العربي، في محافظة حجة (شمال غربي اليمن) الحدودية مع المملكة،... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T12:05+0000
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العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر": "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء منطقة حَيران أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في محافظة حجة صباح يومنا هذا".وأضاف: "تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرض - جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد".وأكد العميد يحيى سريع "جاهزية القوات المسلحة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان".واعتبر المتحدث العسكري، "أن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام".وهذه هي الطائرة الثانية للسعودية التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها منذ سريان هدنة الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي، إذ أعلنت الجماعة في 4 مايو الجاري تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة صينية الصنع نوع "سي اتش 4"، تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء تحليقها في أجواء مديرية حرض في محافظة حجة.
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العالم العربي, الحرب على اليمن
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة سعودية في محافظة حجة
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة للسعودية التي تقود التحالف العربي، في محافظة حجة (شمال غربي اليمن) الحدودية مع المملكة، في ظل هدنة الأمم المتحدة التي تنتهي في غضون نحو أسبوعين.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر": "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء منطقة حَيران أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في محافظة حجة صباح يومنا هذا".
وأضاف: "تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرض - جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد".
وأكد العميد يحيى سريع "جاهزية القوات المسلحة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان".
واعتبر المتحدث العسكري، "أن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام".
وهذه هي الطائرة الثانية للسعودية التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها منذ سريان هدنة الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي، إذ أعلنت الجماعة في 4 مايو الجاري تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة صينية الصنع نوع "سي اتش 4"، تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء تحليقها في أجواء مديرية حرض في محافظة حجة.