https://arabic.sputniknews.com/20220521/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-مسيرة-سعودية-تركية-الصنع-على-الحدود-اليمنية-1062498876.html
"أنصار الله" تعلن إسقاط مسيرة سعودية تركية الصنع على الحدود اليمنية
"أنصار الله" تعلن إسقاط مسيرة سعودية تركية الصنع على الحدود اليمنية
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع "كاريال" تركية الصنع، تابعة لسلاح الجو السعودي، في أجواء منطقة حيران. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:07+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "دفاعاتنا الجوية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع "كاريال" تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي، أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة صباح يومنا هذا.. تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد".وأضاف سريع: "تؤكد قواتنا المسلحة أنها حاضرة وجاهزة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان، وأن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام".وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم
"أنصار الله" تعلن إسقاط مسيرة سعودية تركية الصنع على الحدود اليمنية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع "كاريال" تركية الصنع، تابعة لسلاح الجو السعودي، في أجواء منطقة حيران.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "دفاعاتنا الجوية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع "كاريال" تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي، أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة صباح يومنا هذا.. تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد".
وأضاف سريع: "تؤكد قواتنا المسلحة أنها حاضرة وجاهزة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان، وأن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام".
وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"
وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.