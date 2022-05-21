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إسبانيا تخفف قيود دخول السائحين غير المطعمين من خارج الاتحاد الأوروبي
إسبانيا تخفف قيود دخول السائحين غير المطعمين من خارج الاتحاد الأوروبي
خففت إسبانيا، اليوم السبت، قواعد دخول البلاد المتعلقة بفيروس كورونا للسائحين غير المطعمين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي لتعزيز قطاع السياحة الرئيسي قبل... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T14:37+0000
2022-05-21T14:37+0000
إسبانيا
فيروس كورونا
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ولم يكن بإمكان السائحين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بريطانيا السوق السياحي الرئيسي لإسبانيا، دخول البلاد إلا بإثبات التطعيم أو التعافي من فيروس كورونا المستجد، بحسب "فرانس برس".ولكن اعتبارا من اليوم السبت سيسمح للسائحين من خارج الاتحاد الأوروبي دخول إسبانيا بنتائج اختبار سلبية، حسبما ذكرت وزارة النقل في بيان.ويجب أن تجرى اختبارات "بي سي أر" خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى إسبانيا أو اختبار المضادات قبل المغادرة.قالت وزيرة السياحة ماريا رييس ماروتو إن "المرحلة الجديدة من الوباء" تعني أن البلاد قادرة على تخفيف القيود بمساواة السياح القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بأولئك القادمين من التكتل (الاتحاد الأوروبي).
https://arabic.sputniknews.com/20220518/إسبانيا-تعتبر-قرار-روسيا-طرد-دبلوماسييها-غير-مبرر-1062401105.html
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إسبانيا, فيروس كورونا

إسبانيا تخفف قيود دخول السائحين غير المطعمين من خارج الاتحاد الأوروبي

14:37 GMT 21.05.2022
© REUTERS / JUAN MEDINAالثلوج تغطي مطار باراخاس في العاصمة الإسبانية مدريد بسبب العواصف الثلجية، 9 يناير/ كانون الثاني 2021
الثلوج تغطي مطار باراخاس في العاصمة الإسبانية مدريد بسبب العواصف الثلجية، 9 يناير/ كانون الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© REUTERS / JUAN MEDINA
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خففت إسبانيا، اليوم السبت، قواعد دخول البلاد المتعلقة بفيروس كورونا للسائحين غير المطعمين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي لتعزيز قطاع السياحة الرئيسي قبل ذروة العطلات الصيفية.
ولم يكن بإمكان السائحين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بريطانيا السوق السياحي الرئيسي لإسبانيا، دخول البلاد إلا بإثبات التطعيم أو التعافي من فيروس كورونا المستجد، بحسب "فرانس برس".
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ولكن اعتبارا من اليوم السبت سيسمح للسائحين من خارج الاتحاد الأوروبي دخول إسبانيا بنتائج اختبار سلبية، حسبما ذكرت وزارة النقل في بيان.
ويجب أن تجرى اختبارات "بي سي أر" خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى إسبانيا أو اختبار المضادات قبل المغادرة.
قالت وزيرة السياحة ماريا رييس ماروتو إن "المرحلة الجديدة من الوباء" تعني أن البلاد قادرة على تخفيف القيود بمساواة السياح القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بأولئك القادمين من التكتل (الاتحاد الأوروبي).
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