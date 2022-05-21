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https://arabic.sputniknews.com/20220521/إسرائيل-تعلن-كشف-مسار-نقل-أسلحة-يديره-صهر-قاسم-سليماني-ونجل-مسؤول-في-حزب-الله-من-إيران-إلى-لبنان-1062497564.html
إسرائيل تعلن كشف مسار نقل أسلحة يديره صهر قاسم سليماني ونجل مسؤول في "حزب الله" من إيران إلى لبنان
إسرائيل تعلن كشف مسار نقل أسلحة يديره صهر قاسم سليماني ونجل مسؤول في "حزب الله" من إيران إلى لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن "صهر قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني يهرّب بانتظام أسلحة من إيران إلى حزب الله اللبناني في رحلات مدنية جوية بين إيران... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:32+0000
2022-05-21T09:32+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "هاشم صفي الدين يستغل وضعه كمسؤول كبير داخل المجموعة الإرهابية لمساعدة ابنه رضا في الحصول على أسلحة استراتيجية وتهريبها على متن رحلات مدنية لإبعاد وكالات الاستطلاع الإسرائيلية والغربية عن مسارها".وأضاف أدرعي أن "رضا يسافر عدة مرات في الشهر إلى إيران ويستخدم إقامته في الجمهورية الإسلامية لتنسيق تهريب أسلحة متطورة إلى الجماعة الإرهابية باستخدام البنية التحتية والموارد وشبكة النشطاء التي يشرف عليها".وتابع الجيش الإسرائيلي: "حزب الله الإرهابية تستغل دولة لبنان ومواطنيها من أجل الإرهاب الذي يخدم المصالح الإيرانية"، مردفا أنه "سيواصل مراقبة محاولات الحركة لتقويض أمن دولة إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحـزب الله اللبناني بعد اجتيازها الأجواء من لبنان إلى إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع رصدت مسيرة درون تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية".وأضاف أدرعي أن "المسيرة كانت تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة الحادث"، متابعا: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".
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أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, أخبار لبنان

إسرائيل تعلن كشف مسار نقل أسلحة يديره صهر قاسم سليماني ونجل مسؤول في "حزب الله" من إيران إلى لبنان

09:32 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / MAHMOUD ZAYYATعلم "حزب الله"، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / MAHMOUD ZAYYAT
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن "صهر قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني يهرّب بانتظام أسلحة من إيران إلى حزب الله اللبناني في رحلات مدنية جوية بين إيران ودمشق مما يعرض المدنيين للخطر".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "هاشم صفي الدين يستغل وضعه كمسؤول كبير داخل المجموعة الإرهابية لمساعدة ابنه رضا في الحصول على أسلحة استراتيجية وتهريبها على متن رحلات مدنية لإبعاد وكالات الاستطلاع الإسرائيلية والغربية عن مسارها".
وأضاف أدرعي أن "رضا يسافر عدة مرات في الشهر إلى إيران ويستخدم إقامته في الجمهورية الإسلامية لتنسيق تهريب أسلحة متطورة إلى الجماعة الإرهابية باستخدام البنية التحتية والموارد وشبكة النشطاء التي يشرف عليها".
وتابع الجيش الإسرائيلي: "حزب الله الإرهابية تستغل دولة لبنان ومواطنيها من أجل الإرهاب الذي يخدم المصالح الإيرانية"، مردفا أنه "سيواصل مراقبة محاولات الحركة لتقويض أمن دولة إسرائيل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحـزب الله اللبناني بعد اجتيازها الأجواء من لبنان إلى إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع رصدت مسيرة درون تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف أدرعي أن "المسيرة كانت تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة الحادث"، متابعا: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".
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