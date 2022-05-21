إسرائيل تعلن كشف مسار نقل أسلحة يديره صهر قاسم سليماني ونجل مسؤول في "حزب الله" من إيران إلى لبنان
© AFP 2022 / MAHMOUD ZAYYATعلم "حزب الله"، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
© AFP 2022 / MAHMOUD ZAYYAT
أعلن الجيش الإسرائيلي أن "صهر قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني يهرّب بانتظام أسلحة من إيران إلى حزب الله اللبناني في رحلات مدنية جوية بين إيران ودمشق مما يعرض المدنيين للخطر".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "هاشم صفي الدين يستغل وضعه كمسؤول كبير داخل المجموعة الإرهابية لمساعدة ابنه رضا في الحصول على أسلحة استراتيجية وتهريبها على متن رحلات مدنية لإبعاد وكالات الاستطلاع الإسرائيلية والغربية عن مسارها".
وأضاف أدرعي أن "رضا يسافر عدة مرات في الشهر إلى إيران ويستخدم إقامته في الجمهورية الإسلامية لتنسيق تهريب أسلحة متطورة إلى الجماعة الإرهابية باستخدام البنية التحتية والموارد وشبكة النشطاء التي يشرف عليها".
في إطار منصبه يقوم المدعو هاشم صفي الدين بمتابعة نشاطات #حزب_الله مع السكان الشيعة والتواصل مع الشخصيات البارزة في #لبنان وإدارة آليات الاعلام والاتصالات.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 20, 2022
نجله، سيد رضا، متزوج من ابنة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس ويقوم بزيارة #إيران عدة مرات شهريًا حيث تعيش زوجته pic.twitter.com/Wks317CuP5
وتابع الجيش الإسرائيلي: "حزب الله الإرهابية تستغل دولة لبنان ومواطنيها من أجل الإرهاب الذي يخدم المصالح الإيرانية"، مردفا أنه "سيواصل مراقبة محاولات الحركة لتقويض أمن دولة إسرائيل".
لضمان الحفاظ على السرية يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من #إيران الى مطار #دمشق الدولي بما يعرض المدنيين الى خطر محدق.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 20, 2022
يستغل #حزب_الله الإرهابي دولة #لبنان ومواطنيها لأغراض إرهابية تخدم المصلحة الإيرانية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحـزب الله اللبناني بعد اجتيازها الأجواء من لبنان إلى إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع رصدت مسيرة درون تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف أدرعي أن "المسيرة كانت تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة الحادث"، متابعا: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".