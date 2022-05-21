https://arabic.sputniknews.com/20220521/إصابة-فتاة-إثر-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1062529233.html
إصابة فتاة إثر قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
إصابة فتاة إثر قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم السبت، إصابة فتاة نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T19:47+0000
2022-05-21T19:47+0000
2022-05-21T19:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت الممثلية في بيان لها عبر "تلغرام": "وردت معلومات عن إصابة فتاة من تولد عام 2006 نتيجة قصف القوات الأوكرانية على منطقة بتروفسكي في دونيتسك على العنوان: شارع سافونوفا 2/1".وتابعت الممثلية في بيانها: "الفتاة أصيبت بجروح خطيرة بسبب الشظايا، وتم نقلها إلى مركز صحي محلي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وفي الشهر الماضي، قدر البنك الدولي أن خسائر أوكرانيا جرّاء العملية العسكرية الروسية بنحو 60 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-صواريخ-غراد-على-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-1062242172.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
إصابة فتاة إثر قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم السبت، إصابة فتاة نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي في دونيتسك.
وقالت الممثلية في بيان لها عبر "تلغرام": "وردت معلومات عن إصابة فتاة من تولد عام 2006 نتيجة قصف القوات الأوكرانية
على منطقة بتروفسكي في دونيتسك على العنوان: شارع سافونوفا 2/1".
وتابعت الممثلية في بيانها: "الفتاة أصيبت بجروح خطيرة بسبب الشظايا، وتم نقلها إلى مركز صحي محلي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وفي الشهر الماضي، قدر البنك الدولي أن خسائر أوكرانيا جرّاء العملية العسكرية الروسية بنحو 60 مليار دولار.