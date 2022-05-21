https://arabic.sputniknews.com/20220521/إصابة-فلسطيني-خلال-مواجهات-مع-مستوطنين-في-الشيخ-جراح-بالقدس-فيديو-1062520492.html
إصابة فلسطيني خلال مواجهات مع مستوطنين داخل الشيخ جراح في القدس... فيديو
إصابة فلسطيني خلال مواجهات مع مستوطنين داخل الشيخ جراح في القدس... فيديو
أصيب شاب فلسطيني بجراح وصفت بالطفيفة، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت، مع مستوطنين، بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T16:42+0000
2022-05-21T16:42+0000
2022-05-21T16:42+0000
أحداث الشيخ جراح في القدس
آخر أخبار القدس الأن
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن "ِشابا عربيا يبلغ من العمر 24 عاما أصيب في مشاجرة بين يهود وعرب بالشيخ جراح، تضمنت الرشق بالحجارة وإطلاق نار في الهواء".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الشرطة الإسرائيلية "تحقق فيما إذا كان أحد المتورطين أطلق النار في الهواء"، لافتة إلى أن المصاب الفلسطيني تم نقله إلى مستشفى شعاري تسيديك في مدينة القدس، وتعرضت القوات التي وصلت إلى الموقع لهجوم من قبل "مثيري الشغب".ولم تكشف القناة والصحيفة الإسرائيليتان عن مصدر إطلاق النار، وما إن كان من قبل المستوطنين أم الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام مقدسية بثت مقطع فيديو قالت إنه لشاب أصيب برصاص مستوطن.وعلى فترات متقاربة، يشهد الحي الذي تقطنه أغلبية فلسطينية، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة وبين سكانه الفلسطينيين الذين يتحدثون عن مخططات لإخلائهم من منازلهم لصالح جمعيات استيطانية تدعي امتلاكها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أحداث الشيخ جراح في القدس, آخر أخبار القدس الأن
إصابة فلسطيني خلال مواجهات مع مستوطنين داخل الشيخ جراح في القدس... فيديو
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أصيب شاب فلسطيني بجراح وصفت بالطفيفة، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت، مع مستوطنين، بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن "ِشابا عربيا يبلغ من العمر 24 عاما أصيب في مشاجرة بين يهود وعرب بالشيخ جراح، تضمنت الرشق بالحجارة وإطلاق نار في الهواء".
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية إن الشرطة الإسرائيلية "تحقق فيما إذا كان أحد المتورطين أطلق النار في الهواء"، لافتة إلى أن المصاب الفلسطيني تم نقله إلى مستشفى شعاري تسيديك في مدينة القدس، وتعرضت القوات التي وصلت إلى الموقع لهجوم من قبل "مثيري الشغب".
ولم تكشف القناة والصحيفة الإسرائيليتان عن مصدر إطلاق النار، وما إن كان من قبل المستوطنين أم الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام مقدسية بثت مقطع فيديو قالت إنه لشاب أصيب برصاص مستوطن.
وعلى فترات متقاربة، يشهد الحي الذي تقطنه أغلبية فلسطينية، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة وبين سكانه الفلسطينيين الذين يتحدثون عن مخططات لإخلائهم من منازلهم لصالح جمعيات استيطانية تدعي امتلاكها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.