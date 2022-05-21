https://arabic.sputniknews.com/20220521/إعلام-إسرائيلي-يبلغ-عن-حادث-أمني-كاذب-لينال-إعجاب-صديقته-1062522005.html
إعلام: إسرائيلي يبلغ عن حادث أمني "كاذب" لينال إعجاب صديقته
إعلام: إسرائيلي يبلغ عن حادث أمني "كاذب" لينال إعجاب صديقته
أبلغ مستوطن إسرائيلي عن حادث أمني كاذب، اليوم السبت، حتى يلقى إعجاب عائلة صديقته. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T17:07+0000
2022-05-21T17:07+0000
2022-05-21T17:07+0000
إسرائيل
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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم السبت، أن مستوطنا اتصل الليلة الماضية بالشرطة الإسرائيلية وقدم بلاغا "كاذبا" عن حدث أمني في مستوطنة ميتار، القريبة من مدينة الخليل، شمالي البلاد.وأكدت الصحيفة أن المستوطن قام بإبلاغ الشرطة الإسرائيلية عن رؤيته ليهود متشددين يركضون وهم يقولون أن هناك شخصا مصابا بإطلاق نار أو في حال طعن، وبأن شابا يبدو أنه عربي عليه آثار دماء.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن قوات الشرطة هرعت إلى مكان البلاغ، وبدأت بعمليات تقصي حول حقيقة البلاغ، وتبين لديها أن الشخص الذي قام بالإبلاغ قد فعل ذلك بهدف إرضاء عائلة خطيبته، بعدما رفضت علاقتهما معا.وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية نجحت في إلقاء القبض على الشاب الإسرائيلي الذي قام بالبلاغ الكاذب، وتبين أنه من مدينة بئر السبع، ويبلغ من العمر 19 عاما، واتصل بهاتف آخر ليس تابعا له.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار العالم الآن
إعلام: إسرائيلي يبلغ عن حادث أمني "كاذب" لينال إعجاب صديقته
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أبلغ مستوطن إسرائيلي عن حادث أمني كاذب، اليوم السبت، حتى يلقى إعجاب عائلة صديقته.
وذكرت صحيفة معاريف
العبرية، مساء اليوم السبت، أن مستوطنا اتصل الليلة الماضية بالشرطة الإسرائيلية وقدم بلاغا "كاذبا" عن حدث أمني في مستوطنة ميتار، القريبة من مدينة الخليل
، شمالي البلاد.
وأكدت الصحيفة أن المستوطن قام بإبلاغ الشرطة الإسرائيلية عن رؤيته ليهود متشددين يركضون وهم يقولون أن هناك شخصا مصابا بإطلاق نار أو في حال طعن، وبأن شابا يبدو أنه عربي عليه آثار دماء.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن قوات الشرطة هرعت إلى مكان البلاغ، وبدأت بعمليات تقصي حول حقيقة البلاغ، وتبين لديها أن الشخص الذي قام بالإبلاغ قد فعل ذلك بهدف إرضاء عائلة خطيبته، بعدما رفضت علاقتهما معا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية
نجحت في إلقاء القبض على الشاب الإسرائيلي الذي قام بالبلاغ الكاذب، وتبين أنه من مدينة بئر السبع، ويبلغ من العمر 19 عاما، واتصل بهاتف آخر ليس تابعا له.