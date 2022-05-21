https://arabic.sputniknews.com/20220521/إعلام-القصة-انتهت-ومبابي-باق-في-باريس-سان-جيرمان-1062510878.html

إعلام: القصة انتهت ومبابي باق في باريس سان جيرمان

إعلام: القصة انتهت ومبابي باق في باريس سان جيرمان

أعلنت شبكة "سكاي سبورتس" نهاية قصة مفاوضات عقد كليان مبابي الجديد ببقائه في ناديه باريس سان جيرمان وتجديد التعاقد مع فريق العاصمة الفرنسية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T13:32+0000

2022-05-21T13:32+0000

2022-05-21T13:32+0000

نادي باريس سان جيرمان

أخبار نادي ريال مدريد

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ونشر الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو مراسل الشبكة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "نهاية الشكوك، مبابي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان".وأضاف أن "القرار تم حسمه يوم الجمعة بعد نقطة تحول، وربما يتم الإعلان عنه يوم السبت، مبابي قال لا لريال مدريد بعد اتفاقه الشفهي معه"، متابعا: "مبابي أقرب الآن للبقاء في باريس عن الانتقال لمدريد".وكان رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، حسم الجدل حول صفقة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن خبير كرة القدم الإسبانية، غويليم بالاغي، قوله إن "بيريز نزل إلى غرفة ملابس ريال مدريد، مساء أمس الجمعة، بعد التعادل السلبي مع ريال بيتيس لحساب منافسات الدوري الإسباني، وأبلغ لاعبيه بأن مبابي لن يوقع للميرينغي".وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "حديث بيريز يعني أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قرّر في نهاية المطاف تجديد عقده مع سان جرمان، الذي عرض عليه امتيازات مغرية لإبعاده عن سانتياغو برنابيو".وكشف كيليان مبابي أخيرا، عن الموعد النهائي الذي سيتخذ فيه القرار الخاص بمستقبله.وقال مبابي، خلال حضور حفل تسليم جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين الفرنسية، والذي شهد حصوله على جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-22: "لا أستطيع الحديث عن مستقبلي، لكنكم ستعرفون قريبا جدا، حُسم الأمر تقريبا".وأضاف: "هذه ليست اللحظة المناسبة، لكن نعم أنا على وشك اتخاذ قراري النهائي"، محدداً أنه سيعلن عن قراره قبل مباريات منتخب بلاده في يونيو/ حزيران المقبل ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد