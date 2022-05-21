عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/إعلام-بولندا-تنقل-إلى-أوكرانيا-عددا-كبيرا-من-قطع-الغيار-والأسلحة-لمقاتلات-ميغ-29-1062510448.html
إعلام: بولندا تنقل إلى أوكرانيا عددا كبيرا من قطع الغيار والأسلحة لمقاتلات "ميغ-29"
إعلام: بولندا تنقل إلى أوكرانيا عددا كبيرا من قطع الغيار والأسلحة لمقاتلات "ميغ-29"
نشرت صحيفة " Onet" تقريريا تحدثت فيه عن إرسال بولندا لأوكرانيا عددا كبيرا من قطع الغيار والأسلحة لمقاتلات "ميغ-29". 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:21+0000
2022-05-21T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
بولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102515/01/1025150196_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6b6ad3c1ded2b4e9cc236c06e80b6c8d.jpg
في وقت سابق، كان الأمر يتعلق بنقل بولندا لمقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا على مستوى الناتو.ويقول التقرير: "بدلاً من مقاتلات "ميغ-29"، نقلت بولندا إلى أوكرانيا عددا كبيرا من قطع الغيار والأسلحة لهذه الآلات".وتشير الصحيفة إلى أنه "بفضل عمليات التسليم هذه، يمكن للطيران الأوكراني تجديد القدرة القتالية لطائرته باستمرار".وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء الماضي، أن الدول الغربية تسعى إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، من خلال مواصلة تزويد النظام الحاكم في كييف بالأسلحة، التي تستخدم في قصف الأراضي الروسية.وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: "يواصل الغرب إمداد نظام كييف بالأسلحة. ونحن نعتبر ذلك دعما مباشرا للنازيين الجدد، وسعيا لإطالة أمد العمليات العسكرية، قدر الإمكان".وأكدت زاخاروفا أن السلاح الغربي يقتل العسكريين الروس، وبه تُقصف الأراضي الروسية.وأشارت إلى أن حجم التسليم يمكن مقارنته بالميزانيات العسكرية للدول الكبيرة، وتشارك المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، وكذلك بولندا ودول البلطيق؛ بنشاط متزايد في تسليح كييف.وأوضحت زاخاروفا أن الأموال، التي ترسلها الولايات المتحدة لا تنفق على أغراض إنسانية، بل على "القتل"، وقالت: "هذه الأموال من القتل، تم تخصيصها لنظام كييف، من أجل مواصلة هذه المرحلة من الأزمة".يُذكر أنه، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، أسلحة وذخائر بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي؛ في خطوة اعتبرتها موسكو تأجيجا للصراع وإطالة لأمده.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/بولندا-تزود-أوكرانيا-بأكثر-من-200-دبابة-من-طراز-تي-72-وعشرات-عربات-المشاة-المدرعة-1061734195.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102515/01/1025150196_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2e3281c88fa1798a27d0c3fae38a679.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بولندا

إعلام: بولندا تنقل إلى أوكرانيا عددا كبيرا من قطع الغيار والأسلحة لمقاتلات "ميغ-29"

13:21 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورمصنع لانتاج مقاتلات "ميغ-29" متعددة المهام في محيط موسكو
مصنع لانتاج مقاتلات ميغ-29 متعددة المهام في محيط موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت صحيفة " Onet" تقريريا تحدثت فيه عن إرسال بولندا لأوكرانيا عددا كبيرا من قطع الغيار والأسلحة لمقاتلات "ميغ-29".
في وقت سابق، كان الأمر يتعلق بنقل بولندا لمقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا على مستوى الناتو.
ويقول التقرير: "بدلاً من مقاتلات "ميغ-29"، نقلت بولندا إلى أوكرانيا عددا كبيرا من قطع الغيار والأسلحة لهذه الآلات".
وتشير الصحيفة إلى أنه "بفضل عمليات التسليم هذه، يمكن للطيران الأوكراني تجديد القدرة القتالية لطائرته باستمرار".
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء الماضي، أن الدول الغربية تسعى إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، من خلال مواصلة تزويد النظام الحاكم في كييف بالأسلحة، التي تستخدم في قصف الأراضي الروسية.
وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: "يواصل الغرب إمداد نظام كييف بالأسلحة. ونحن نعتبر ذلك دعما مباشرا للنازيين الجدد، وسعيا لإطالة أمد العمليات العسكرية، قدر الإمكان".
وأكدت زاخاروفا أن السلاح الغربي يقتل العسكريين الروس، وبه تُقصف الأراضي الروسية.
وأشارت إلى أن حجم التسليم يمكن مقارنته بالميزانيات العسكرية للدول الكبيرة، وتشارك المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، وكذلك بولندا ودول البلطيق؛ بنشاط متزايد في تسليح كييف.
وأوضحت زاخاروفا أن الأموال، التي ترسلها الولايات المتحدة لا تنفق على أغراض إنسانية، بل على "القتل"، وقالت: "هذه الأموال من القتل، تم تخصيصها لنظام كييف، من أجل مواصلة هذه المرحلة من الأزمة".
يُذكر أنه، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، أسلحة وذخائر بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي؛ في خطوة اعتبرتها موسكو تأجيجا للصراع وإطالة لأمده.
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
بولندا تزود أوكرانيا بأكثر من 200 دبابة من طراز "تي-72" وعشرات عربات المشاة المدرعة
29 أبريل, 12:04 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала