عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220521/إيلون-ماسك-يعلن-إنشاء-قسم-تقاض-متشدد-داخل-شركته-تسلا-1062498097.html
إيلون ماسك يعلن إنشاء "قسم تقاض متشدد" داخل شركته "تسلا"‏
إيلون ماسك يعلن إنشاء "قسم تقاض متشدد" داخل شركته "تسلا"‏
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن إنشائه "قسم تقاض متشدد" داخل شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، ‏والذي سيرفع تقاريره مباشرة إليه.‏ 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:45+0000
2022-05-21T09:45+0000
إيلون ماسك
مجتمع
منوعات
شركة تسلا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104551/48/1045514876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7bc59b17ce6b88336d541df0d47b439.jpg
وكتب ماسك، أمس الجمعة، أن "تسلا" تبني فريقا "يسعى لتحقيق النصر في قضية عادلة ضدنا، حتى لو كنا سنفوز على الأرجح".وأضاف أن الفريق "لن يستسلم/ يحسم قضية ظالمة ضدنا، حتى لو خسرنا على الأرجح".وتابع ماسك في تغريدة أخرى له أنه يبحث عن "رجال شوارع متشددين" لقسم التقاضي، متوعدا: "سيكون هناك دماء".وواصل إيلون ماسك أنه لا يبحث عن محامين "يزدهرون على الفساد"، وفق قوله.يأتي قرار إيلون ماسك بإنشاء قسم التقاضي الجديد داخل شركة "تسلا" بعد أن كشف موقع "إنسايدر" الأمريكي، يوم الخميس الماضي، أن مضيفة في شركة "سبيس إكس" تلقت أجرا مقابل صمتها، بعدما اتهمت ماسك بالتحرش جنسيا بها في أواخر عام 2016.وتشير المستندات والمقابلات التي تم الحصول عليها بواسطة "إنسايدر" إلى أنها رفضت طلب ماسك.ووفقا لتقرير "إنسايدر"، فقد دفعت شركة "سبس إكس" للمضيفة مبلغا قدره 250 ألف دولار في عام 2018 مقابل وعد بعدم رفع دعوى على مطالبات مستقبلية منها، أو مناقشة المبلغ الذي حصلت عليه، أو ذكر ماسك أو أعماله.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104551/48/1045514876_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a98f4e3fdfc12e48c488d9b7fc3ae2fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيلون ماسك, مجتمع, منوعات, شركة تسلا

إيلون ماسك يعلن إنشاء "قسم تقاض متشدد" داخل شركته "تسلا"‏

09:45 GMT 21.05.2022
© AP Photo / Susan Walshإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
إيلون ماسك
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبرTelegram
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن إنشائه "قسم تقاض متشدد" داخل شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، ‏والذي سيرفع تقاريره مباشرة إليه.‏
وكتب ماسك، أمس الجمعة، أن "تسلا" تبني فريقا "يسعى لتحقيق النصر في قضية عادلة ضدنا، حتى لو كنا سنفوز على الأرجح".
وأضاف أن الفريق "لن يستسلم/ يحسم قضية ظالمة ضدنا، حتى لو خسرنا على الأرجح".
وتابع ماسك في تغريدة أخرى له أنه يبحث عن "رجال شوارع متشددين" لقسم التقاضي، متوعدا: "سيكون هناك دماء".
وواصل إيلون ماسك أنه لا يبحث عن محامين "يزدهرون على الفساد"، وفق قوله.
يأتي قرار إيلون ماسك بإنشاء قسم التقاضي الجديد داخل شركة "تسلا" بعد أن كشف موقع "إنسايدر" الأمريكي، يوم الخميس الماضي، أن مضيفة في شركة "سبيس إكس" تلقت أجرا مقابل صمتها، بعدما اتهمت ماسك بالتحرش جنسيا بها في أواخر عام 2016.
وتشير المستندات والمقابلات التي تم الحصول عليها بواسطة "إنسايدر" إلى أنها رفضت طلب ماسك.
ووفقا لتقرير "إنسايدر"، فقد دفعت شركة "سبس إكس" للمضيفة مبلغا قدره 250 ألف دولار في عام 2018 مقابل وعد بعدم رفع دعوى على مطالبات مستقبلية منها، أو مناقشة المبلغ الذي حصلت عليه، أو ذكر ماسك أو أعماله.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала