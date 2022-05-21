https://arabic.sputniknews.com/20220521/إيلون-ماسك-يعلن-إنشاء-قسم-تقاض-متشدد-داخل-شركته-تسلا-1062498097.html
إيلون ماسك يعلن إنشاء "قسم تقاض متشدد" داخل شركته "تسلا"
إيلون ماسك يعلن إنشاء "قسم تقاض متشدد" داخل شركته "تسلا"
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن إنشائه "قسم تقاض متشدد" داخل شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، والذي سيرفع تقاريره مباشرة إليه. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:45+0000
2022-05-21T09:45+0000
2022-05-21T09:45+0000
إيلون ماسك
مجتمع
منوعات
شركة تسلا
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وكتب ماسك، أمس الجمعة، أن "تسلا" تبني فريقا "يسعى لتحقيق النصر في قضية عادلة ضدنا، حتى لو كنا سنفوز على الأرجح".وأضاف أن الفريق "لن يستسلم/ يحسم قضية ظالمة ضدنا، حتى لو خسرنا على الأرجح".وتابع ماسك في تغريدة أخرى له أنه يبحث عن "رجال شوارع متشددين" لقسم التقاضي، متوعدا: "سيكون هناك دماء".وواصل إيلون ماسك أنه لا يبحث عن محامين "يزدهرون على الفساد"، وفق قوله.يأتي قرار إيلون ماسك بإنشاء قسم التقاضي الجديد داخل شركة "تسلا" بعد أن كشف موقع "إنسايدر" الأمريكي، يوم الخميس الماضي، أن مضيفة في شركة "سبيس إكس" تلقت أجرا مقابل صمتها، بعدما اتهمت ماسك بالتحرش جنسيا بها في أواخر عام 2016.وتشير المستندات والمقابلات التي تم الحصول عليها بواسطة "إنسايدر" إلى أنها رفضت طلب ماسك.ووفقا لتقرير "إنسايدر"، فقد دفعت شركة "سبس إكس" للمضيفة مبلغا قدره 250 ألف دولار في عام 2018 مقابل وعد بعدم رفع دعوى على مطالبات مستقبلية منها، أو مناقشة المبلغ الذي حصلت عليه، أو ذكر ماسك أو أعماله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, مجتمع, منوعات, شركة تسلا
إيلون ماسك يعلن إنشاء "قسم تقاض متشدد" داخل شركته "تسلا"
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أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن إنشائه "قسم تقاض متشدد" داخل شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، والذي سيرفع تقاريره مباشرة إليه.
وكتب ماسك، أمس الجمعة، أن "تسلا" تبني فريقا "يسعى لتحقيق النصر في قضية عادلة ضدنا، حتى لو كنا سنفوز على الأرجح".
وأضاف أن الفريق "لن يستسلم/ يحسم قضية ظالمة ضدنا، حتى لو خسرنا على الأرجح".
وتابع ماسك في تغريدة أخرى له أنه يبحث عن "رجال شوارع متشددين" لقسم التقاضي، متوعدا: "سيكون هناك دماء".
وواصل إيلون ماسك أنه لا يبحث عن محامين "يزدهرون على الفساد"، وفق قوله.
يأتي قرار إيلون ماسك بإنشاء قسم التقاضي الجديد داخل شركة "تسلا" بعد أن كشف موقع "إنسايدر" الأمريكي، يوم الخميس الماضي، أن مضيفة في شركة "سبيس إكس" تلقت أجرا مقابل صمتها، بعدما اتهمت ماسك بالتحرش جنسيا بها في أواخر عام 2016.
وتشير المستندات والمقابلات التي تم الحصول عليها بواسطة "إنسايدر" إلى أنها رفضت طلب ماسك.
ووفقا لتقرير "إنسايدر"، فقد دفعت شركة "سبس إكس" للمضيفة مبلغا قدره 250 ألف دولار في عام 2018 مقابل وعد بعدم رفع دعوى على مطالبات مستقبلية منها، أو مناقشة المبلغ الذي حصلت عليه، أو ذكر ماسك أو أعماله.