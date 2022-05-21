https://arabic.sputniknews.com/20220521/ارتفاع-سعرالبتكوين-إلى-29-ألف-دولار-1062520855.html
ارتفاع سعرالبتكوين إلى 29 ألف دولار
ارتفاع سعرالبتكوين إلى 29 ألف دولار
ارتفع سعر البتكوين، اليوم السبت، بنسبة 0.5% ليصل سعرها إلى 29 ألفًا و276 دولارًا للعملة الواحدة، وفقاً لوكالة "بلومبرغ". 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T16:57+0000
2022-05-21T16:57+0000
2022-05-21T16:57+0000
العالم
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وكانت أسعار العملة الرقمية المشفرة قد تقلبت خلال الأيام الماضية، بمتوسط بلغت نسبته 2.1%، حيث يتم تداولها بين 28 ألفًا و928 دولارًا و29 ألفًا و525 دولارًا.وأدت تلك التقلبات في مستوى التداول إلى انخفاض سعرها بنسبة 58% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، عند 68 ألفًا و992 دولارًَا، بحسب موقع "البيان".وخسرت بتكوين 2.1% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجعت بنحو 37% حتى الآن هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/اقتراح-تطوير-عملة-رقمية-روسية-وفق-مبادئ-الخدمات-المصرفية-الإسلامية-1062498559.html
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العالم
ارتفاع سعرالبتكوين إلى 29 ألف دولار
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ارتفع سعر البتكوين، اليوم السبت، بنسبة 0.5% ليصل سعرها إلى 29 ألفًا و276 دولارًا للعملة الواحدة، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
وكانت أسعار العملة الرقمية المشفرة قد تقلبت خلال الأيام الماضية، بمتوسط بلغت نسبته 2.1%، حيث يتم تداولها بين 28 ألفًا و928 دولارًا و29 ألفًا و525 دولارًا.
وأدت تلك التقلبات في مستوى التداول إلى انخفاض سعرها بنسبة 58% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، عند 68 ألفًا و992 دولارًَا، بحسب موقع "البيان
".
وخسرت بتكوين 2.1% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجعت بنحو 37% حتى الآن هذا العام.