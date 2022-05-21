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https://arabic.sputniknews.com/20220521/اقتراح-تطوير-عملة-رقمية-روسية-وفق-مبادئ-الخدمات-المصرفية-الإسلامية-1062498559.html
اقتراح لتطوير عملة رقمية روسية وفق مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية
اقتراح لتطوير عملة رقمية روسية وفق مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية
اقترح رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا ومجلس مفتي روسيا رافيل غاينوتدين خلال الاجتماع الثاني عشر لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي"، إنشاء... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:56+0000
2022-05-21T10:02+0000
روسيا
اقتصاد
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وشدد على أنه في ظل الظروف الحالية، تحتاج روسيا إلى تعزيز عملها مع العالم الإسلامي، بما في ذلك في صناعة الحلال، وخلق الظروف القانونية للمصارف الإسلامية وتحفيز التعاون الاقتصادي، بحسب ما ذكرت صحيفة "business".وفقا له، لسنوات عديدة، كان العالم الإسلامي السوق الخارجية الرئيسية لروسيا، وأضاف: "نحن بحاجة إلى إنشاء هياكل مشتركة بين إدارات الحكومة الروسية تهدف إلى تحقيق مهام محددة في هذا المجال".تحدث غاينوتدين عن الاستعداد لتوفير خبراء لإنشاء قسم بين الإدارات لتطوير العملة الرقمية في ظل حكومة البلاد على أساس مبادئ المصرفية الإسلامية.كما شدد على أن هناك حاجة إلى موظفين أكفاء لهذا العمل.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/بحثا-عن-ملاذ-آمن-الروس-يقبلون-على-تسييل-عملات-رقمية-في-الإمارات-1059794475.html
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روسيا, اقتصاد

اقتراح لتطوير عملة رقمية روسية وفق مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية

09:56 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 10:02 GMT 21.05.2022)
CC0 / pixabay.com / العملات الرقمية
العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
CC0 / pixabay.com /
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اقترح رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا ومجلس مفتي روسيا رافيل غاينوتدين خلال الاجتماع الثاني عشر لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي"، إنشاء هيكل لتطوير عملة رقمية روسية وفق مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية.
وشدد على أنه في ظل الظروف الحالية، تحتاج روسيا إلى تعزيز عملها مع العالم الإسلامي، بما في ذلك في صناعة الحلال، وخلق الظروف القانونية للمصارف الإسلامية وتحفيز التعاون الاقتصادي، بحسب ما ذكرت صحيفة "business".
وفقا له، لسنوات عديدة، كان العالم الإسلامي السوق الخارجية الرئيسية لروسيا، وأضاف: "نحن بحاجة إلى إنشاء هياكل مشتركة بين إدارات الحكومة الروسية تهدف إلى تحقيق مهام محددة في هذا المجال".
تحدث غاينوتدين عن الاستعداد لتوفير خبراء لإنشاء قسم بين الإدارات لتطوير العملة الرقمية في ظل حكومة البلاد على أساس مبادئ المصرفية الإسلامية.
كما شدد على أن هناك حاجة إلى موظفين أكفاء لهذا العمل.
عملات رقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
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