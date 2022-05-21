https://arabic.sputniknews.com/20220521/اقتراح-تطوير-عملة-رقمية-روسية-وفق-مبادئ-الخدمات-المصرفية-الإسلامية-1062498559.html

اقتراح لتطوير عملة رقمية روسية وفق مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية

اقتراح لتطوير عملة رقمية روسية وفق مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية

اقترح رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا ومجلس مفتي روسيا رافيل غاينوتدين خلال الاجتماع الثاني عشر لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي"، إنشاء... 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T09:56+0000

2022-05-21T09:56+0000

2022-05-21T10:02+0000

روسيا

اقتصاد

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وشدد على أنه في ظل الظروف الحالية، تحتاج روسيا إلى تعزيز عملها مع العالم الإسلامي، بما في ذلك في صناعة الحلال، وخلق الظروف القانونية للمصارف الإسلامية وتحفيز التعاون الاقتصادي، بحسب ما ذكرت صحيفة "business".وفقا له، لسنوات عديدة، كان العالم الإسلامي السوق الخارجية الرئيسية لروسيا، وأضاف: "نحن بحاجة إلى إنشاء هياكل مشتركة بين إدارات الحكومة الروسية تهدف إلى تحقيق مهام محددة في هذا المجال".تحدث غاينوتدين عن الاستعداد لتوفير خبراء لإنشاء قسم بين الإدارات لتطوير العملة الرقمية في ظل حكومة البلاد على أساس مبادئ المصرفية الإسلامية.كما شدد على أن هناك حاجة إلى موظفين أكفاء لهذا العمل.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/بحثا-عن-ملاذ-آمن-الروس-يقبلون-على-تسييل-عملات-رقمية-في-الإمارات-1059794475.html

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روسيا, اقتصاد