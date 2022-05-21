https://arabic.sputniknews.com/20220521/الأمن-السوري-يحيد-إرهابيا-أثناء-محاولته-زرع-عبوة-ناسفة-وسط-درعا-1062505826.html
الأمن السوري يحيد إرهابيا أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة وسط درعا
الأمن السوري يحيد إرهابيا أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة وسط درعا
تمكنت الأجهزة الأمنية السورية من تصفية أحد الإرهابيين أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة وسط مدينة درعا جنوبي البلاد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T12:14+0000
2022-05-21T12:14+0000
2022-05-21T12:20+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن أحد الأجهزة الأمنية تمكن من إحباط محاولة مسلح زرع عبوة ناسفة عند الطرف الشرقي من شارع (المجمع الحكومي) في مدينة درعا.وأشار المراسل إلى أن عملية إحباط العمل الإرهابي تخللها اشتباك بالأسلحة الخفيفة مع المسلح الذي كان يقوم بزرع العبوة وتجهيزها.وأضاف المراسل: "حضرت الجهات المختصة إلى المكان على الفور، وقطعت الطرق المؤدية إلى المنطقة، فيما تم التعامل مع العبوة من قبل وحدات الهندسة وإتلافها عبر التفجير عن بعد دون وقوع إصابات بشرية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الأمن السوري يحيد إرهابيا أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة وسط درعا
12:14 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
تمكنت الأجهزة الأمنية السورية من تصفية أحد الإرهابيين أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة وسط مدينة درعا جنوبي البلاد.
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن أحد الأجهزة الأمنية تمكن من إحباط محاولة مسلح زرع عبوة ناسفة عند الطرف الشرقي من شارع (المجمع الحكومي) في مدينة درعا.
وأشار المراسل إلى أن عملية إحباط العمل الإرهابي تخللها اشتباك بالأسلحة الخفيفة مع المسلح الذي كان يقوم بزرع العبوة وتجهيزها.
وحاول المسلح الانسحاب من المنطقة بإطلاق النار عشوائيا في اتجاهات عدة، ما أدى لإصابة مواطنة في الشارع فيما قام عناصر القوى الأمنية باستهداف المسلح بشكل مباشر فأردوه قتيلا.
وأضاف المراسل: "حضرت الجهات المختصة إلى المكان على الفور، وقطعت الطرق المؤدية إلى المنطقة، فيما تم التعامل مع العبوة من قبل وحدات الهندسة وإتلافها عبر التفجير عن بعد دون وقوع إصابات بشرية".