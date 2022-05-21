https://arabic.sputniknews.com/20220521/البرلمان-العراقي-يقر-إجراء-لم-يحدث-منذ-18-عاما-1062527435.html
البرلمان العراقي يقر إجراء لم يحدث منذ 18 عاما
البرلمان العراقي يقر إجراء لم يحدث منذ 18 عاما
أعلن البرلمان العراقي موافقته على إجراء لم يحدث منذ 18 عاما بشأن اعتماد مخصصات مالية لأمانة العاصمة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T19:01+0000
2022-05-21T19:01+0000
2022-05-21T19:01+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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أعلنت ذلك اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز".ولفتت الشبكة إلى قول حسن الكعبي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن قانون الدعم الطارئ الخاص بالأمن الغذائي والتنمية يتضمن تخصيصات مالية إضافية لأمانة العاصمة بغداد.ولفت إلى أن هذا الإجراء يتضمن تخصيص 500 مليار دينار لخدمة وإعمار بغداد وخاصة مدينة الصدر.وأوضح الكعبي إلى أن اللجنة المالية ستعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري للموافقة على بنود مشروع قانون خاص بالأمن الغذائي.ونوه إلى أن هدف الاجتماعات هو الإسراع في عملية التصويت عليه.
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم
البرلمان العراقي يقر إجراء لم يحدث منذ 18 عاما
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أعلن البرلمان العراقي موافقته على إجراء لم يحدث منذ 18 عاما بشأن اعتماد مخصصات مالية لأمانة العاصمة.
أعلنت ذلك اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت، حسبما ذكرت
شبكة "السومرية نيوز".
ولفتت الشبكة إلى قول حسن الكعبي، رئيس اللجنة المالية
في مجلس النواب إن قانون الدعم الطارئ الخاص بالأمن الغذائي والتنمية
يتضمن تخصيصات مالية إضافية لأمانة العاصمة بغداد.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يتضمن تخصيص 500 مليار دينار لخدمة وإعمار بغداد وخاصة مدينة الصدر.
وأوضح الكعبي إلى أن اللجنة المالية ستعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري للموافقة على بنود مشروع قانون خاص بالأمن الغذائي.
ونوه إلى أن هدف الاجتماعات هو الإسراع في عملية التصويت عليه.