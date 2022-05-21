https://arabic.sputniknews.com/20220521/البنتاغون-واشنطن-تعمل-على-تزويد-أوكرانيا-بمدفعية-بعيدة-المدى--1062491654.html
البنتاغون: واشنطن تعمل على تزويد أوكرانيا بمدفعية بعيدة المدى
البنتاغون: واشنطن تعمل على تزويد أوكرانيا بمدفعية بعيدة المدى
صرح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن أوكرانيا بحاجة إلى المدفعية البعيدة المدى، وأن واشنطن تعمل على تزويدها بتلك الأنواع من الأسلحة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T03:18+0000
2022-05-21T03:18+0000
2022-05-21T03:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، إن "الحاجة الأساسية التي يواصل الأوكرانيون الإصرار عليها، تتمثل في الحصول على أنظمة تمكنهم من إطلاق النار لمدى البعيد".وأضاف: "نحن نعمل على ذلك ونساعدهم في الحصول على مثل تلك الأنظمة".وأعاد كيربي إلى الأذهان أن الولايات المتحدة قد سلمت لأوكرانيا العشرات من مدافع هاوتزر من نوع " إم 777"، والحلفاء يساعدون كييف بأنظمة المدفعية الخاصة بهم.وكان مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا تحتاج إلى أنظمة راجمات الصواريخ، لكن الدول الغربية لم توردها بعد.ومن المتوقع أن يعقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اجتماعا افتراضيا بمشاركة نحو 40 دولة تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لبحث احتياجات الجيش الأوكراني وسبل دعمه.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/ماكرون-فرنسا-ستلبي-كافة-احتياجات-أوكرانيا-من-المعدات-الدفاعية-وستزيد-عدد-شحنات-الأسلحة-1062361479.html
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أخبار أوكرانيا
البنتاغون: واشنطن تعمل على تزويد أوكرانيا بمدفعية بعيدة المدى
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صرح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن أوكرانيا بحاجة إلى المدفعية البعيدة المدى، وأن واشنطن تعمل على تزويدها بتلك الأنواع من الأسلحة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، إن "الحاجة الأساسية التي يواصل الأوكرانيون الإصرار عليها، تتمثل في الحصول على أنظمة تمكنهم من إطلاق النار لمدى البعيد".
وأضاف: "نحن نعمل على ذلك ونساعدهم في الحصول على مثل تلك الأنظمة".
وأعاد كيربي إلى الأذهان أن الولايات المتحدة قد سلمت لأوكرانيا العشرات من مدافع هاوتزر من نوع " إم 777"، والحلفاء يساعدون كييف بأنظمة المدفعية الخاصة بهم.
وكان مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا تحتاج إلى أنظمة راجمات الصواريخ، لكن الدول الغربية لم توردها بعد.
ومن المتوقع أن يعقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اجتماعا افتراضيا بمشاركة نحو 40 دولة تقدم المساعدات العسكرية
لأوكرانيا، لبحث احتياجات الجيش الأوكراني وسبل دعمه.