https://arabic.sputniknews.com/20220521/الجزائر-لا-وجود-لأي-وساطة-مع-المغرب-1062520336.html
الجزائر: لا وجود لأي وساطة مع المغرب
الجزائر: لا وجود لأي وساطة مع المغرب
أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم السبت، عدم وجود أي وساطة بين بلاده والمغرب، ويقول إن المتسبب في قطع العلاقات عليه تحمل المسؤولية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T16:27+0000
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أخبار المغرب اليوم
الجزائر
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وأشار لعمامرة إلى أن العلاقات بين الجزائر والمغرب أمر "لا يحتمل الوساطات"، وأن قرار قطع العلاقات مع المغرب تم بناء على أسباب قوية.وأوضح: "المغرب هو من أوصل العلاقات لهذا المستوى السيء، نحن نُحمّل المغرب المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه العلاقات"، بحسب موقع "الجزائر الآن".وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم، أن المملكة العربية السعودية تقود وساطة للصلح بين المغرب والجزائر، بعد احتدام العلاقات بينهما مؤخرا.ووفقا لموقع الأيام 24، فإن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التقى نهاية الأسبوع الماضي بمسؤوليين جزائريين، في مسعى من المملكة لوضع أسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين الجارتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/تقارير-إعلامية-تكشف-تفاصيل-الوساطة-السعودية-بين-الجزائر-والمغرب-1062496534.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر
الجزائر: لا وجود لأي وساطة مع المغرب
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أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم السبت، عدم وجود أي وساطة بين بلاده والمغرب، ويقول إن المتسبب في قطع العلاقات عليه تحمل المسؤولية.
وأشار لعمامرة إلى أن العلاقات بين الجزائر والمغرب أمر "لا يحتمل الوساطات"، وأن قرار قطع العلاقات مع المغرب تم بناء على أسباب قوية.
وأوضح: "المغرب هو من أوصل العلاقات لهذا المستوى السيء، نحن نُحمّل المغرب المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه العلاقات"، بحسب موقع "الجزائر الآن
".
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم، أن المملكة العربية السعودية تقود وساطة للصلح بين المغرب والجزائر،
بعد احتدام العلاقات بينهما مؤخرا.
ووفقا لموقع الأيام 24
، فإن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التقى نهاية الأسبوع الماضي بمسؤوليين جزائريين، في مسعى من المملكة لوضع أسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين الجارتين.