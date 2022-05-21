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الجزائر والمغرب في تمرين عسكري دولي تحتضنه تونس
الجزائر والمغرب في تمرين عسكري دولي تحتضنه تونس
يجمع تمرين عسكري دولي ينطلق في تونس ابتداءً من اليوم السبت، قوات من البحرية المغربية والجزائرية، ضمن 13 دولة تشارك في التمرين. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T15:49+0000
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وقالت وسائل إعلام تونسية بينها قناة "نسمة"، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع التونسية، إن تونس تستضيف في الفترة بين 12 مايو/أيار (اليوم السبت)، إلى 4 يونيو/حزيران المقبل، التمرين البحري المتعدد الأطراف "فونيكس إكسبريس 2022".ويشارك في التمرين 13 دولة هي: تونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا ومصر واليونان وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا ومالطا.وبحسب البيان، يهدف التمرين العسكري إلى "تعزيز التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظا على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدّي للأعمال غير المشروعة بالبحر وخاصة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات".يشار إلى أن هذا التمرين من بين التمارين القليلة التي تجمع قوات من كل من المغرب والجزائر، في ظل خلافات سياسية بين الدولتين الجارتين.وهذه هي النسخة الثانية من التمرين، وفي العام الماضي شهدت قاعدة بنزرت البحرية شمالي تونس وقاعدة حلق الواد وعلى طول السواحل الشمالية لتونس تمرين "فونيكس إكسبريس 2021"، بمشاركة 11 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/أضخم-تمرين-بحري-في-الشرق-الأوسط-تشارك-فيه-إسرائيل-و13-دولة-عربية-1058493081.html
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أخبار تونس اليوم, أخبار المغرب اليوم, الجزائر

الجزائر والمغرب في تمرين عسكري دولي تحتضنه تونس

15:49 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / JEREMIAH BARTELTسفن حربية أمريكية وإسبانية في البحر المتوسط
سفن حربية أمريكية وإسبانية في البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / JEREMIAH BARTELT
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يجمع تمرين عسكري دولي ينطلق في تونس ابتداءً من اليوم السبت، قوات من البحرية المغربية والجزائرية، ضمن 13 دولة تشارك في التمرين.
وقالت وسائل إعلام تونسية بينها قناة "نسمة"، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع التونسية، إن تونس تستضيف في الفترة بين 12 مايو/أيار (اليوم السبت)، إلى 4 يونيو/حزيران المقبل، التمرين البحري المتعدد الأطراف "فونيكس إكسبريس 2022".
ويشارك في التمرين 13 دولة هي: تونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا ومصر واليونان وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا ومالطا.
مروحية بلاك هوك على متن سفينة بريطانية خلال المشاركة في نسخة 2019 من التمرين البحري الدولي آي إم إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
أضخم تمرين بحري في الشرق الأوسط تشارك فيه إسرائيل و13 دولة عربية
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وبحسب البيان، يهدف التمرين العسكري إلى "تعزيز التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظا على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدّي للأعمال غير المشروعة بالبحر وخاصة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات".
يشار إلى أن هذا التمرين من بين التمارين القليلة التي تجمع قوات من كل من المغرب والجزائر، في ظل خلافات سياسية بين الدولتين الجارتين.
وهذه هي النسخة الثانية من التمرين، وفي العام الماضي شهدت قاعدة بنزرت البحرية شمالي تونس وقاعدة حلق الواد وعلى طول السواحل الشمالية لتونس تمرين "فونيكس إكسبريس 2021"، بمشاركة 11 دولة.
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