https://arabic.sputniknews.com/20220521/الحرس-الثوري-الإيراني-نرصد-مخططات-العدو-وأغراضه-ونراقبها-يوميا-1062528228.html

الحرس الثوري الإيراني: نرصد مخططات العدو وأغراضه ونراقبها يوميا

الحرس الثوري الإيراني: نرصد مخططات العدو وأغراضه ونراقبها يوميا

قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، إن بلاده حققت تقدما لافتا في ظل إجراءات حظر غير مسبوقة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T19:32+0000

2022-05-21T19:32+0000

2022-05-21T19:32+0000

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إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات اللواء حسين سلامي جاءت خلال ملتقى تكريم "شهداء" الأمن (حادث طريق خاش- زاهدان الإرهابي عام 2018)، والذي قال خلاله: "إن الجهاد هو ثوب الشرف ومن يترك ميدان الجهاد يلبسه الله لباس الذل".وتابع اللواء سلامي أن "الشهداء هم ضامنو كرامتنا والدعامة الراسخة للصرح الإسلامي العظيم" وذلك في إشارة إلى الدور المؤثر والفاعل "للمجاهدين والشهداء" في إيران.وأكد قائد الحرس الثوري أنه "منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن، كان العدو يتشبث بأي ذريعة لزعزعة وضرب أمن هذا البلد، لكنه في كل مرة لم يحصد سوى الهزيمة والفشل في ظل يقظة وجهاد أبناء هذا الشعب".وأشار اللواء سلامي إلى أن هناك مسوؤلية كبيرة تقع على بلاده، وهي رصد "مخططات العدو وأغراضه ومآربه ومراقبتها يوميا"، بدعوى أنه "لا تمر لحظة لا يخطط فيها القاطنون في البيت الأسود التعساء وأذنابهم في جميع أنحاء العالم لدحر هذا الشعب".وكان القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال أمس الجمعة، إن العدو أشرف على الأفول واقترب من الانهيار.ونقلت وكالة "فارس"، عن اللواء حسين سلامي أن "النجم الساطع للملاحم البطولية الخالدة التي سطرتها إيران من خلال الثورة المباركة ما زالت تتلألأ وهي ثمرة الشهادة".في السياق نفسه، اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري فرضت على البحرية الأمريكية "أكبر نسبة من الإذلال"، وعليه قد تقدم هؤلاء بشكوى إلى محكمة لاهاي الدولية.وأشار فدوي، الخميس الماضي، إلى أن "القوة العسكرية الأمريكية ترتكز على القوة البحرية التي تعد الأقوى في العالم، ولكنها أصبحت في أدنى المستويات، وأكثرها إذلالا، بفضل سلاح البحر التابع للحرس الثوري، وبذلك فقد رفعت واشنطن شكوى دولية ضد إيران".كما نوه فدوي إلى الحرب المفروضة من جانب "نظام صدام" في العراق على الجمهورية الإسلامية، مبينا أن 87 دولة قدمت الدعم إلى "الكيان البعثي العراقي" آنذك دون أن يؤدي ذلك لأي نتيجة، بينما حققت إيران نتائج جيدة في هذه الحرب.وأردف فدوي: "انتصارنا في ساحات الحرب العسكرية، خير دليل على كفاءاتنا لتحقيق الإنجازات والانتصارات في ساحات العلوم والتكنولوجيا أيضا".

https://arabic.sputniknews.com/20220519/الحرس-الثوري-لا-توجد-الآن-أية-قوة-قادرة-على-شن-اعتداء-ضد-إيران-1062437827.html

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