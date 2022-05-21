https://arabic.sputniknews.com/20220521/الحكومة-العراقية-تعلن-سداد-مستحقات-الغاز-الإيراني-قبل-نهاية-الشهر-الجاري-1062508393.html
الحكومة العراقية تعلن سداد مستحقات الغاز الإيراني قبل نهاية الشهر الجاري
الحكومة العراقية تعلن سداد مستحقات الغاز الإيراني قبل نهاية الشهر الجاري
أعنلت الحكومة العراقية أنها ستقوم بتسديد مستحقات إيران الخاصة بالغاز قبل نهاية شهر مايو/ أيار الجاري. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T12:43+0000
2022-05-21T12:43+0000
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، أن نهاية شهر مايو ستكون موعد سداد المستحقات الإيرانية الخاصة بالغاز.وقال: "فيما يخص الغاز الإيراني اتفقنا مع الحكومة على دفع مستحقات الجانب الإيراني، وقد زرت إيران واتفقت مع وزير النفط الإيراني على دفع المستحقات قبل نهاية الشهر".ولمح المسؤول الإيراني إلى عدم توريد الغاز إلا بعد سداد تلك المستحقات، قائلا: "وفقا للاتفاق الموقع بين طهران وبغداد، ينبغي على الأخيرة أن تدفع مليارا و600 مليون دولار قبل استيرادها الغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".ويعاني العراق من أزمات عديدة منها نقص الكهرباء، مما يولد حالة من عدم الرضا الشعبي والتي تتصاعد أكثر في فصل الصيف.وقال: "هذا الصيف سيكون أفضل من الصيف الماضي، بسبب الإجراءات والصيانات التي قمنا بها مع المدراء العامين في الشركات".
https://arabic.sputniknews.com/20220209/وزير-الكهرباء-المكلف-بالعراق-يقول-إن-وفدا-سيزور-إيران-لحل-أزمة-الغاز-1058278630.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
الحكومة العراقية تعلن سداد مستحقات الغاز الإيراني قبل نهاية الشهر الجاري
12:43 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
أعنلت الحكومة العراقية أنها ستقوم بتسديد مستحقات إيران الخاصة بالغاز قبل نهاية شهر مايو/ أيار الجاري.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية
(واع)، أكد وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، أن نهاية شهر مايو ستكون موعد سداد المستحقات الإيرانية الخاصة بالغاز.
وقال: "فيما يخص الغاز الإيراني
اتفقنا مع الحكومة على دفع مستحقات الجانب الإيراني، وقد زرت إيران واتفقت مع وزير النفط الإيراني على دفع المستحقات قبل نهاية الشهر".
وكان مدير عام شركة الغاز الوطنية الإيرانية، مجيد جكيني، قد صرح بأن لبلاده مستحقات لدى العراق تبلغ مليارا و600 مليون دولار، من استيراد الغاز.
ولمح المسؤول الإيراني
إلى عدم توريد الغاز إلا بعد سداد تلك المستحقات، قائلا: "وفقا للاتفاق الموقع بين طهران وبغداد، ينبغي على الأخيرة أن تدفع مليارا و600 مليون دولار قبل استيرادها الغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ويعاني العراق من أزمات عديدة منها نقص الكهرباء، مما يولد حالة من عدم الرضا الشعبي والتي تتصاعد أكثر في فصل الصيف.
لكن وزير الكهرباء العراقي وعد بأن يكون هذا الصيف مختلفا عما سبقه، عن طريق حل كثير من المشاكل.
وقال: "هذا الصيف سيكون أفضل من الصيف الماضي، بسبب الإجراءات والصيانات التي قمنا بها مع المدراء العامين في الشركات".