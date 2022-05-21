عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الخارجية-اليونانية-تنفي-انتهاك-المجال-الجوي-التركي-1062500606.html
الخارجية اليونانية تنفي انتهاك المجال الجوي التركي
الخارجية اليونانية تنفي انتهاك المجال الجوي التركي
نفت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، مزاعم تركيا بشأن انتهاك الطائرات اليونانية لمجالها الجوي فوق بحر إيجه، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات لا أساس لها من... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:36+0000
2022-05-21T10:36+0000
العالم
اليونان
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101479/66/1014796697_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_0c05fb3bf87c2d7701ecdb94f0bf0704.jpg
وجاء في البيان الذي أصدرته الوزارة "نرفض الادعاءات الباطلة وغير الصحيحة الصادرة عن وزارة الخارجية التركية بشأن الانتهاكات المزعومة للمجال الجوي التركي من قبل الطائرات اليونانية قبل أيام. هذه الاتهامات هي محاولة أخرى من جانب تركيا للتضليل وإبراء ذمتها من أفعالها غير القانونية والاستفزازية".وتابع البيان "إنها (الادعاءات تعد) على الأقل "تناقضا لفظيا" بالنسبة لدولة قامت مؤخرًا بـ 42 عملية تحليق (لطائرات عسكرية) فوق الأراضي اليونانية في يوم واحد فقط وهددت اليونان بالحرب في انتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لاتهام اليونان بأعمال استفزازية".وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن تركيا من خلال أعمالها، تقوض مرة أخرى الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك تماسك الناتو في لحظة حرجة يمر بها العالم.وكانت وزارة الخارجية التركية قد اتهمت اليونان بخرق مجالها الجوي، بطائرات حربية يونانية من طراز F-16 في 16 و17 و18 مايو/ أيار.وفي صيف عام 2020، كانت اليونان وتركيا على شفا دخول صراع مسلح، حيث نُفذت تعبئة عامة للقوات المسلحة اليونانية، والسبب هو أن تركيا بدأت عمليات تنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط​، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/اليونان-تأمل-في-استكمال-سريع-لعملية-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1062419225.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101479/66/1014796697_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_84c597b6df996ebe332b3987edf4a4d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اليونان, أخبار تركيا اليوم

الخارجية اليونانية تنفي انتهاك المجال الجوي التركي

10:36 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Vladimir Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعلم اليونان
علم اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Vladimir Rodionov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نفت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، مزاعم تركيا بشأن انتهاك الطائرات اليونانية لمجالها الجوي فوق بحر إيجه، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وجاء في البيان الذي أصدرته الوزارة "نرفض الادعاءات الباطلة وغير الصحيحة الصادرة عن وزارة الخارجية التركية بشأن الانتهاكات المزعومة للمجال الجوي التركي من قبل الطائرات اليونانية قبل أيام. هذه الاتهامات هي محاولة أخرى من جانب تركيا للتضليل وإبراء ذمتها من أفعالها غير القانونية والاستفزازية".
وتابع البيان "إنها (الادعاءات تعد) على الأقل "تناقضا لفظيا" بالنسبة لدولة قامت مؤخرًا بـ 42 عملية تحليق (لطائرات عسكرية) فوق الأراضي اليونانية في يوم واحد فقط وهددت اليونان بالحرب في انتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لاتهام اليونان بأعمال استفزازية".
علم اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
اليونان تأمل في استكمال سريع لعملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
19 مايو, 09:20 GMT
وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن تركيا من خلال أعمالها، تقوض مرة أخرى الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك تماسك الناتو في لحظة حرجة يمر بها العالم.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد اتهمت اليونان بخرق مجالها الجوي، بطائرات حربية يونانية من طراز F-16 في 16 و17 و18 مايو/ أيار.
وفي صيف عام 2020، كانت اليونان وتركيا على شفا دخول صراع مسلح، حيث نُفذت تعبئة عامة للقوات المسلحة اليونانية، والسبب هو أن تركيا بدأت عمليات تنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط​، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала