https://arabic.sputniknews.com/20220521/الخارجية-اليونانية-تنفي-انتهاك-المجال-الجوي-التركي-1062500606.html
الخارجية اليونانية تنفي انتهاك المجال الجوي التركي
الخارجية اليونانية تنفي انتهاك المجال الجوي التركي
نفت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، مزاعم تركيا بشأن انتهاك الطائرات اليونانية لمجالها الجوي فوق بحر إيجه، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات لا أساس لها من... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:36+0000
2022-05-21T10:36+0000
2022-05-21T10:36+0000
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أخبار تركيا اليوم
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وجاء في البيان الذي أصدرته الوزارة "نرفض الادعاءات الباطلة وغير الصحيحة الصادرة عن وزارة الخارجية التركية بشأن الانتهاكات المزعومة للمجال الجوي التركي من قبل الطائرات اليونانية قبل أيام. هذه الاتهامات هي محاولة أخرى من جانب تركيا للتضليل وإبراء ذمتها من أفعالها غير القانونية والاستفزازية".وتابع البيان "إنها (الادعاءات تعد) على الأقل "تناقضا لفظيا" بالنسبة لدولة قامت مؤخرًا بـ 42 عملية تحليق (لطائرات عسكرية) فوق الأراضي اليونانية في يوم واحد فقط وهددت اليونان بالحرب في انتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لاتهام اليونان بأعمال استفزازية".وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن تركيا من خلال أعمالها، تقوض مرة أخرى الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك تماسك الناتو في لحظة حرجة يمر بها العالم.وكانت وزارة الخارجية التركية قد اتهمت اليونان بخرق مجالها الجوي، بطائرات حربية يونانية من طراز F-16 في 16 و17 و18 مايو/ أيار.وفي صيف عام 2020، كانت اليونان وتركيا على شفا دخول صراع مسلح، حيث نُفذت تعبئة عامة للقوات المسلحة اليونانية، والسبب هو أن تركيا بدأت عمليات تنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.
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العالم, اليونان, أخبار تركيا اليوم
الخارجية اليونانية تنفي انتهاك المجال الجوي التركي
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نفت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، مزاعم تركيا بشأن انتهاك الطائرات اليونانية لمجالها الجوي فوق بحر إيجه، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وجاء في البيان الذي أصدرته الوزارة
"نرفض الادعاءات الباطلة وغير الصحيحة الصادرة عن وزارة الخارجية التركية بشأن الانتهاكات المزعومة للمجال الجوي التركي من قبل الطائرات اليونانية قبل أيام. هذه الاتهامات هي محاولة أخرى من جانب تركيا للتضليل وإبراء ذمتها من أفعالها غير القانونية والاستفزازية".
وتابع البيان "إنها (الادعاءات تعد) على الأقل "تناقضا لفظيا" بالنسبة لدولة قامت مؤخرًا بـ 42 عملية تحليق (لطائرات عسكرية) فوق الأراضي اليونانية في يوم واحد فقط وهددت اليونان بالحرب في انتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لاتهام اليونان بأعمال استفزازية".
وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن تركيا من خلال أعمالها، تقوض مرة أخرى الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك تماسك الناتو في لحظة حرجة يمر بها العالم.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد اتهمت اليونان بخرق مجالها الجوي، بطائرات حربية يونانية من طراز F-16 في 16 و17 و18 مايو/ أيار.
وفي صيف عام 2020، كانت اليونان وتركيا على شفا دخول صراع مسلح، حيث نُفذت تعبئة عامة للقوات المسلحة اليونانية، والسبب هو أن تركيا بدأت عمليات تنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.