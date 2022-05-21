https://arabic.sputniknews.com/20220521/الدبيبة-وحفتر-يقدمان-التعازي-لرئيس-الإمارات-في-وفاة-شقيقه-1062532766.html
الدبيبة وحفتر يقدمان التعازي لرئيس الإمارات في وفاة أخيه
الدبيبة وحفتر يقدمان التعازي لرئيس الإمارات في وفاة أخيه
قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، اليوم السبت، التعازي بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T21:56+0000
2022-05-21T21:56+0000
2022-05-21T21:57+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أن رئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلقى تعازي حفتر والدبيبة في لقاءين منفصلين في قصر الشاطئ بالعاصمة أبو ظبي.كما قدم حقتر والدبيبة التهنئة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات.في المقابل، شكر الرئيس الإماراتي الدبيبة وحفتر، معبرا عن" تقديره لما عبرا عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم".كما عبر الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته "لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار".وكانت الإمارات أعلنت، السبت الماضي، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة.وقبل أكثر من أسبوع وري جثمان خليفة بن زايد الثرى في مقبرة "البطين" بالعاصمة أبوظبي، عقب وفاته عن عمر يناهز 74 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/في-أول-تغريدة-منذ-وفاة-أخيه-محمد-بن-زايد-الأمانة-ثقيلة-1062360361.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الدبيبة وحفتر يقدمان التعازي لرئيس الإمارات في وفاة أخيه
21:56 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 21:57 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، اليوم السبت، التعازي بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"
أن رئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلقى تعازي حفتر والدبيبة في لقاءين منفصلين في قصر الشاطئ بالعاصمة أبو ظبي.
كما قدم حقتر والدبيبة التهنئة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات.
في المقابل، شكر الرئيس الإماراتي الدبيبة وحفتر، معبرا عن" تقديره لما عبرا عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم".
كما عبر الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته "لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار".
وكانت الإمارات أعلنت، السبت الماضي، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة.
وقبل أكثر من أسبوع وري جثمان خليفة بن زايد الثرى في مقبرة "البطين" بالعاصمة أبوظبي، عقب وفاته عن عمر يناهز 74 عاما.