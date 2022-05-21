https://arabic.sputniknews.com/20220521/الدفاع-الروسية-إبطال-مفعول-9255-جسما-متفجرا-في-دونباس-1062529052.html
الدفاع الروسية: إبطال مفعول 9255 جسما متفجرا في دونباس
الدفاع الروسية: إبطال مفعول 9255 جسما متفجرا في دونباس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن خبراء المتفجرات الروس، أبطلوا مفعول 9255 جسما متفجرا، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T19:51+0000
2022-05-21T19:51+0000
2022-05-21T19:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061184528_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_35a973cd8867ce7e584506f1b6e002b4.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "تنفذ مفارز إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية، ووزارة الطوارئ الروسية، مهامها بتطهير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من المواد المتفجرة".وأضاف ميزينتسيف أنه تم فحص 1620.29 هكتارا في أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وإبطال مفعول 9255 جسما متفجرا، بينهم 1659 تم اكتشافهم وتعطيلهم خلال اليوم الماضي.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/صدمة-ثروة-بـ5-مليارات-دولار-تهديد-خطير-يكسر-البيوض-في-أعشاش-الأمريكيين-1062523588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061184528_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_343ac78dd2219c4a2fdf40ac9fe2d4df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: إبطال مفعول 9255 جسما متفجرا في دونباس
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن خبراء المتفجرات الروس، أبطلوا مفعول 9255 جسما متفجرا، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
موسكو - سبوتنيك. وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "تنفذ مفارز إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية، ووزارة الطوارئ الروسية، مهامها بتطهير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من المواد المتفجرة".
وأضاف ميزينتسيف أنه تم فحص 1620.29 هكتارا في أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وإبطال مفعول 9255 جسما متفجرا، بينهم 1659 تم اكتشافهم وتعطيلهم خلال اليوم الماضي.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.