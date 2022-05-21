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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الدفاع-الروسية-إبطال-مفعول-9255-جسما-متفجرا-في-دونباس-1062529052.html
الدفاع الروسية: إبطال مفعول 9255 جسما متفجرا في دونباس
الدفاع الروسية: إبطال مفعول 9255 جسما متفجرا في دونباس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن خبراء المتفجرات الروس، أبطلوا مفعول 9255 جسما متفجرا، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T19:51+0000
2022-05-21T19:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "تنفذ مفارز إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية، ووزارة الطوارئ الروسية، مهامها بتطهير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من المواد المتفجرة".وأضاف ميزينتسيف أنه تم فحص 1620.29 هكتارا في أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وإبطال مفعول 9255 جسما متفجرا، بينهم 1659 تم اكتشافهم وتعطيلهم خلال اليوم الماضي.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/صدمة-ثروة-بـ5-مليارات-دولار-تهديد-خطير-يكسر-البيوض-في-أعشاش-الأمريكيين-1062523588.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إبطال مفعول 9255 جسما متفجرا في دونباس

19:51 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمزيلا الألغام روسيان ينزعون مستودع ذخيرة في ماريوبول
مزيلا الألغام روسيان ينزعون مستودع ذخيرة في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن خبراء المتفجرات الروس، أبطلوا مفعول 9255 جسما متفجرا، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
موسكو - سبوتنيك. وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "تنفذ مفارز إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية، ووزارة الطوارئ الروسية، مهامها بتطهير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من المواد المتفجرة".
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمزيل ألغام روسي في منطقة اراباتسكايا ستريلكا
مزيل ألغام روسي في منطقة اراباتسكايا ستريلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
مزيل ألغام روسي في منطقة اراباتسكايا ستريلكا
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وأضاف ميزينتسيف أنه تم فحص 1620.29 هكتارا في أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وإبطال مفعول 9255 جسما متفجرا، بينهم 1659 تم اكتشافهم وتعطيلهم خلال اليوم الماضي.
© Ministère de la Défense  / الذهاب إلى بنك الصورخبراء إزالة ألغام روس
خبراء إزالة ألغام روس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
خبراء إزالة ألغام روس
© Ministère de la Défense
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هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
أموال من فئات مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
"صدمة ثروة" بـ5 مليارات دولار... تهديد خطير يكسر "البيوض في أعشاش" الأمريكيين
17:52 GMT
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:05 GMT
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