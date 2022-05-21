https://arabic.sputniknews.com/20220521/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تواصل-استخدام-المدارس-ورياض-الأطفال-كنقاط-لإطلاق-النار-1062528384.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تواصل استخدام المدارس ورياض الأطفال كنقاط لإطلاق النار
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تواصل استخدام المدارس ورياض الأطفال كنقاط لإطلاق النار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن المسلحين الأوكرانيين يواصلون نشر الأسلحة الثقيلة في رياض الأطفال والمدارس، والمباني السكنية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T19:26+0000
2022-05-21T19:26+0000
2022-05-21T19:26+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "عناصر التشكيلات المسلحة الأوكرانية نشرت نقاط إطلاق نار في مدرسة رقم 2، ومبنى مدرسة تشاسوف يار المهنية رقم 77، في منطقة باخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف ميزينتسيف أن القوات الأوكرانية نشرت أسلحة ثقيلة داخل روضة "سولنيشكو" للأطفال في قرية "نوفوإكونوميتشيسكوي" في جمهورية دونيتسك.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الدفاع-الروسية-كييف-قصفت-المباني-السكنية-في-نيكولايفكا-بهدف-تنفيذ-استفزاز-جديد-1062527028.html
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روسيا
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تواصل استخدام المدارس ورياض الأطفال كنقاط لإطلاق النار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن المسلحين الأوكرانيين يواصلون نشر الأسلحة الثقيلة في رياض الأطفال والمدارس، والمباني السكنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "عناصر التشكيلات المسلحة الأوكرانية نشرت نقاط إطلاق نار في مدرسة رقم 2، ومبنى مدرسة تشاسوف يار المهنية رقم 77، في منطقة باخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف ميزينتسيف أن القوات الأوكرانية نشرت أسلحة ثقيلة داخل روضة "سولنيشكو" للأطفال في قرية "نوفوإكونوميتشيسكوي" في جمهورية دونيتسك.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.