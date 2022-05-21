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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220521/الدفاع-الروسية-تدمير-مخازن-وعربات-عسكرية-في-أوديسا-وجيتومير-بصواريخ-عالية-الدقة-1062494860.html
الدفاع الروسية: تدمير مخازن وعربات عسكرية في أوديسا وجيتومير بصواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية: تدمير مخازن وعربات عسكرية في أوديسا وجيتومير بصواريخ عالية الدقة
أعلنت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الصاروخية دمرت مخازن وعربات عسكرية في أوديسا ومنطقة جيتومير بصواريخ عالية الدقة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T08:32+0000
2022-05-21T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاء إعلان الدفاع الروسية على لسان المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن صواريخ عالية الدقة من طراز "كاليبر" دمرت أسلحة ومعدات أمريكية وأوروبية موجهة للقوات الأوكرانية في منطقة جيتومير.كما أكد كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية قضت على 270 من المقاتلين القوميين المتطرفين الأوكرانيين ودمرت 8 مستودعات ذخيرة في مختلف المناطق.وأضاف كوناشينكوف أن القوات الدفاع الصاروخي الروسي استطاع من إسقاط مقاتلة روسية من طراز "سو 25" بالقرب من قرية بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.يأتي ذلك في وقت تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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الدفاع الروسية: تدمير مخازن وعربات عسكرية في أوديسا وجيتومير بصواريخ عالية الدقة

08:32 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 08:59 GMT 21.05.2022)
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مشهد يطل على مصنع آزوفستال، ماربوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الصاروخية دمرت مخازن وعربات عسكرية في أوديسا ومنطقة جيتومير بصواريخ عالية الدقة.
وجاء إعلان الدفاع الروسية على لسان المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن صواريخ عالية الدقة من طراز "كاليبر" دمرت أسلحة ومعدات أمريكية وأوروبية موجهة للقوات الأوكرانية في منطقة جيتومير.
كما أكد كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية قضت على 270 من المقاتلين القوميين المتطرفين الأوكرانيين ودمرت 8 مستودعات ذخيرة في مختلف المناطق.
وأضاف كوناشينكوف أن القوات الدفاع الصاروخي الروسي استطاع من إسقاط مقاتلة روسية من طراز "سو 25" بالقرب من قرية بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.
يأتي ذلك في وقت تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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