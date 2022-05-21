https://arabic.sputniknews.com/20220521/الدفاع-الروسية-تعلن-انتهاء-عملية-تحرير-آزوفستالالأمم-المتحدة-توافق-مبدئي-ليبي-على-مسودة-الدستور-1062510146.html

الدفاع الروسية تعلن انتهاء عملية تحرير "آزوفستال"..الأمم المتحدة: توافق مبدئي ليبي على مسودة الدستور

الدفاع الروسية تعلن انتهاء عملية تحرير "آزوفستال"..الأمم المتحدة: توافق مبدئي ليبي على مسودة الدستور

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية تحرير مصنع "آزوفستال" ومدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين... 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T13:18+0000

2022-05-21T13:18+0000

2022-05-21T13:18+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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الدفاع الروسية تعلن انتهاء عملية تحرير "آزوفستال" والأمم المتحدة: توافق مبدئي ليبي على مسودة الدستور الدفاع الروسية تعلن انتهاء عملية تحرير "آزوفستال" والأمم المتحدة: توافق مبدئي ليبي على مسودة الدستور

الدفاع الروسية تعلن انتهاء عملية تحرير مصنع "آزوفستال" ومدينة ماريوبولوقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".إلى ذلك، قال النائب في مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت لـ"سبوتنيك"، إن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا، أحبطت خطط الناتو للوصول إلى بحر آزوف وإقامة قواعد عسكرية على شواطئه.وأوضح أن القوات الروسية استطاعت أن تخرج من فخٍ نُصب لها، من خلال اعتمادها استراتيجية عسكرية ذكية وهو الحصار الذي يتبعه الاستسلام.لبنان يقر خطة التعافي المالي بعد نحو ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصاديةأقرت الحكومة اللبنانية، برئاسة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خطة التعافي المالي بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية التي تضرب لبنان.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عقب آخر اجتماع للحكومة اللبنانية، وقبل ساعات من تحولها لحكومة تصريف أعمال.وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق، خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج "صندوق النقد الدولي" عن تمويل مطلوب.في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين ، إن خطة التعافي الاقتصادي التي أقرتها الحكومة اللبنانية تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد اللبناني خاصًة من خلال زيادة الضرائب وأمور أخرى، لأن هذه الخطة لا تتماشى أو تترافق مع خطة اقتصادية لإنقاذ الدولة.وأكد أن أي خطة تعافي لن تنجح دون رؤية اقتصادية واضحة ومحددة، فخطة التعافي هذه ستكون معبرا للوصول لصندوق النقد الدولي فقط وستزداد شروط صندوق النقد الدولي على لبنان سياسيا واقتصاديا.الأمم المتحدة تتحدث عن "توافق مبدئي" للجنة المشتركة بشأن مسودة الدستور في ليبياأعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن سعادتها بتمكن المسار الدستوري الليبي فى القاهرة من التوصل إلى توافق مبدئي حول مواد مشروع الدستور الليبي.وأوضحت أنه تم "التوصل لاتفاق مبدئي حول 137 مادة" في الدستور، مشيرة إلى توافق المجتمعين على الباب الثاني المعنى بالحقوق والحريات، فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد "لا يتعدى أصابع اليد الواحدة"، على حد قولها.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، د. علام الفلاح، إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز تبحث عن تحقيق نجاحات لها ولشخصها، مؤكدا أنه لم يحصل اتفاق حتى الآن.وقال إن النقاط الأساسية والجوهرية والمفصلية وهي شكل الدولة والنظام ومن يحق له الدخول في الانتخابات وغيرها من القضايا المهمة، لم يتم التطرق إليها خلال الحوار، على حد قوله.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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