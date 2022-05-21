https://arabic.sputniknews.com/20220521/الرئيس-الفنلندي-يؤكد-لأردوغان-أن-هلسنكي-وأنقرة-ستلتزمان-بأمن-الدولتين-1062511375.html
الرئيس الفنلندي يؤكد لأردوغان أن هلسنكي وأنقرة ستلتزمان بأمن الدولتين
الرئيس الفنلندي يؤكد لأردوغان أن هلسنكي وأنقرة ستلتزمان بأمن الدولتين
أكد الرئيس الفنلندي سوليو نينيستو لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، أن هلسنكي وأنقرة ستلتزمان بأمن كل منهما باعتبارهما حليفين في حلف... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:40+0000
2022-05-21T13:40+0000
2022-05-21T13:40+0000
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العالم, فنلندا
الرئيس الفنلندي يؤكد لأردوغان أن هلسنكي وأنقرة ستلتزمان بأمن الدولتين
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يتبع
أكد الرئيس الفنلندي سوليو نينيستو لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، أن هلسنكي وأنقرة ستلتزمان بأمن كل منهما باعتبارهما حليفين في حلف الناتو.