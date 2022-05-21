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الرئيس الفنلندي يؤكد لأردوغان أن هلسنكي وأنقرة ستلتزمان بأمن الدولتين
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الرئيس الفنلندي يؤكد لأردوغان أن هلسنكي وأنقرة ستلتزمان بأمن الدولتين
الرئيس الفنلندي يؤكد لأردوغان أن هلسنكي وأنقرة ستلتزمان بأمن الدولتين
أكد الرئيس الفنلندي سوليو نينيستو لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، أن هلسنكي وأنقرة ستلتزمان بأمن كل منهما باعتبارهما حليفين في حلف... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
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العالم, فنلندا

الرئيس الفنلندي يؤكد لأردوغان أن هلسنكي وأنقرة ستلتزمان بأمن الدولتين

13:40 GMT 21.05.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
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يتبع
أكد الرئيس الفنلندي سوليو نينيستو لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، أن هلسنكي وأنقرة ستلتزمان بأمن كل منهما باعتبارهما حليفين في حلف الناتو.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:08 GMT
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