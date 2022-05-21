https://arabic.sputniknews.com/20220521/السيسي-عن-الدعوة-إلى-الحوار-الوطني-في-مصر-نحن-نستمع-إلى-الجميع-1062507457.html
السيسي عن الدعوة إلى "الحوار الوطني" في مصر: نحن نستمع إلى الجميع
السيسي عن الدعوة إلى "الحوار الوطني" في مصر: نحن نستمع إلى الجميع
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الحوار الوطني الذي أطلقه، الشهر الماضي، أمامه الكثير من الحوارات، وأنه يستمع إلى الجميع. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T12:23+0000
2022-05-21T12:23+0000
2022-05-21T12:23+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأوضح خلال افتتاحه مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي" أن "هناك نقاش وحوار في البلد به حراك كبير جدا، ونحن سعداء به، لكني أقول لكل من يسمعنى من فضلكم الدولة وإجراءاتها تتطلب الكثير من الفهم والدراسات لكي تحسم أن ما أنت تمضي فيه ناجح أم لا وسيتطور أم لا، وسيتحدى حتى الـ50 عاما القادمة أم لا".وقال السيسي: "أمامنا كلام كثير في الحوار الوطني، وسنكلم أحبابنا في كل شيء، لكن يجب على كل من يرغب في الحديث الآن أن يكون لديه معلومات كاملة، وكل بيانات المشروعات متوافرة على موقع الرئاسة وموقع الحكومة".وأضاف: "أنا محتاج أن من يتحدث يخبرني من خلال العلم والتخطيط أنه كان من الممكن أن نفعل هذا بشكل أفضل، وأنا محتاج أسمع هذا".وأردف السيسي: "نحن ننفذ مشروعات في دولة تتعرض لإرهاب وعناصر تروج الكذب والبهتان، أنا خائف أن نكون جاحدين مع كرم الله علينا".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلف خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في نهاية شهر رمضان، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج الحوار الوطني إليه شخصيا، وتعهّد بحضور المراحل النهائية منه.وكلف السيسي إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة هذا الحوار الوطني.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
السيسي عن الدعوة إلى "الحوار الوطني" في مصر: نحن نستمع إلى الجميع
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الحوار الوطني الذي أطلقه، الشهر الماضي، أمامه الكثير من الحوارات، وأنه يستمع إلى الجميع.
وأوضح خلال افتتاحه مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي" أن "هناك نقاش وحوار في البلد به حراك كبير جدا، ونحن سعداء به، لكني أقول لكل من يسمعنى من فضلكم الدولة وإجراءاتها تتطلب الكثير من الفهم والدراسات لكي تحسم أن ما أنت تمضي فيه ناجح أم لا وسيتطور أم لا، وسيتحدى حتى الـ50 عاما القادمة أم لا".
وقال السيسي: "أمامنا كلام كثير في الحوار الوطني، وسنكلم أحبابنا في كل شيء، لكن يجب على كل من يرغب في الحديث الآن أن يكون لديه معلومات كاملة، وكل بيانات المشروعات متوافرة على موقع الرئاسة وموقع الحكومة".
وأضاف: "أنا محتاج أن من يتحدث يخبرني من خلال العلم والتخطيط أنه كان من الممكن أن نفعل هذا بشكل أفضل، وأنا محتاج أسمع هذا".
وأردف السيسي: "نحن ننفذ مشروعات في دولة تتعرض لإرهاب وعناصر تروج الكذب والبهتان، أنا خائف أن نكون جاحدين مع كرم الله علينا".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلف خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في نهاية شهر رمضان، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج الحوار الوطني إليه شخصيا، وتعهّد بحضور المراحل النهائية منه.
وكلف السيسي إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة هذا الحوار الوطني.