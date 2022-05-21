https://arabic.sputniknews.com/20220521/السيسي-يحذر-من-الإساءة-للمسؤولين-1062504262.html
السيسي يحذر من الإساءة للمسؤولين
السيسي يحذر من الإساءة للمسؤولين
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من تعمد البعض الإساءة إلى المسؤولين المصريين، وذلك في كلمة له خلال افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:35+0000
2022-05-21T11:35+0000
2022-05-21T11:35+0000
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061470013_0:81:1173:740_1920x0_80_0_0_e6c23b5786d2d35d4e451aba3733141d.jpg
ونقلت صحيفة "الشروق" عن السيسي قوله: "ربنا مطلع على كل حاجة بتتقال، كل مسؤول في الدولة يُساء له بالكذب أو يُساء له بسبب المشروعات اللي بنفذها، هي بمثابة صدقة جارية".في السياق ذاته، رد السيسي، على منتقدي إجرائه مداخلات هاتفية مع البرامج التلفزيونية.، قائلا "هناك كثيرون يتساءلون عن سبب إجرائي مداخلات مع البرامج، وهل لديه وقتا لكي يتابعها؟ وأقول لهم طبعا لدي وقت لأشاهد البرامج، لأنني أريد أن أعرف كيف سنشكل وعينا وفمهنا للناس".وتابع: "عندما يتناول الإعلاميون أو ضيوفهم إحدى القضايا يكون ذلك بشكل شامل وعميق، لكن هل من يسمعهم، يستفيد مما يقولوه، أم هم في حاجة إلى المزيد من التوضيح وإلقاء الضوء عليه بصورة أكبر".يذكر أن مشروع مستقبل مصر، الي افتتحه الرئيس المصري اليوم السبت، يسهم فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061470013_0:0:1173:879_1920x0_80_0_0_4758a5481996a77a810d62ddf173c97b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي
السيسي يحذر من الإساءة للمسؤولين
تابعنا عبر
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من تعمد البعض الإساءة إلى المسؤولين المصريين، وذلك في كلمة له خلال افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.
ونقلت صحيفة "الشروق
" عن السيسي قوله: "ربنا مطلع على كل حاجة بتتقال، كل مسؤول في الدولة يُساء له بالكذب أو يُساء له بسبب المشروعات اللي بنفذها، هي بمثابة صدقة جارية".
وحذر السيسي من الإساءة للمسؤولين، مشيرا إلى أن كل مسؤول تعرض للإساءة بأي شكل سيجد ثواب ذلك عند الله، مستشهدا بالآية القرآنية "من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره".
في السياق ذاته، رد السيسي، على منتقدي إجرائه مداخلات هاتفية
مع البرامج التلفزيونية.، قائلا "هناك كثيرون يتساءلون عن سبب إجرائي مداخلات مع البرامج، وهل لديه وقتا لكي يتابعها؟ وأقول لهم طبعا لدي وقت لأشاهد البرامج، لأنني أريد أن أعرف كيف سنشكل وعينا وفمهنا للناس".
وتابع: "عندما يتناول الإعلاميون أو ضيوفهم إحدى القضايا يكون ذلك بشكل شامل وعميق، لكن هل من يسمعهم، يستفيد مما يقولوه، أم هم في حاجة إلى المزيد من التوضيح وإلقاء الضوء عليه بصورة أكبر".
يذكر أن مشروع مستقبل مصر، الي افتتحه الرئيس المصري اليوم السبت، يسهم فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب.