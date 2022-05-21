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https://arabic.sputniknews.com/20220521/الصحة-الروسية-لم-يتم-رصد-حالات-إصابة-بجدري-القردة-ولدينا-أدوات-التشخيص-والعلاج-اللازم-1062507172.html
الصحة الروسية: لم يتم رصد حالات إصابة بجدري القردة ولدينا أدوات التشخيص والعلاج اللازم
الصحة الروسية: لم يتم رصد حالات إصابة بجدري القردة ولدينا أدوات التشخيص والعلاج اللازم
أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أن روسيا لم ترصد حالات إصابة بجدري القردة، مشيرا إلى توفر أدوات التشخيص والعلاج اللازم. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T12:18+0000
2022-05-21T12:18+0000
روسيا
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وقال موراشكو للصحفيين: "لا توجد حالات إصابة بالفيروس في روسيا."وأوضح أنه قبل عام 1980 كان التطعيم ضد الجدري إلزاميًا، لذلك يوجد الآن "مجموعة معينة من السكان المناعيين".وأضاف: "هناك وسائل تشخيص في روسيا الاتحادية، تم تسجيلها في عام 2017، لذلك لا توجد صعوبات في إجراء التشخيص، سواء أكان مؤكدًا إكلينيكيًا أو مختبريًا".وتابع: "سيتمكن الأطباء من اكتشاف الجدري وعلاجه. العلاج الدوائي، وهو أمر ضروري، موجود في المنظمات الطبية".في وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تأكيد 80 حالة إصابة بشرية بجدري القردة في 11 دولة لا يعتبر فيها هذا المرض مستوطنا، ويجري التحقيق في 50 حالة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/خبيرة-بريطانية-تكشف-عن-تفشي-جدري-القردة-بين-المثليين-1062494287.html
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الصحة الروسية: لم يتم رصد حالات إصابة بجدري القردة ولدينا أدوات التشخيص والعلاج اللازم

12:18 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Дмитрий Астахов / الذهاب إلى بنك الصورمن اليسار سيرغي فرولوف كبير الأطباء في مستشفى كورغان للطوارئ ووزير الصحة ميخائيل موراشكو ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزوران مستشفى كورغان للطوارئ في كورغان في روسيا
من اليسار سيرغي فرولوف كبير الأطباء في مستشفى كورغان للطوارئ ووزير الصحة ميخائيل موراشكو ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزوران مستشفى كورغان للطوارئ في كورغان في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Дмитрий Астахов
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أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أن روسيا لم ترصد حالات إصابة بجدري القردة، مشيرا إلى توفر أدوات التشخيص والعلاج اللازم.
وقال موراشكو للصحفيين: "لا توجد حالات إصابة بالفيروس في روسيا."
وأوضح أنه قبل عام 1980 كان التطعيم ضد الجدري إلزاميًا، لذلك يوجد الآن "مجموعة معينة من السكان المناعيين".
وأضاف: "هناك وسائل تشخيص في روسيا الاتحادية، تم تسجيلها في عام 2017، لذلك لا توجد صعوبات في إجراء التشخيص، سواء أكان مؤكدًا إكلينيكيًا أو مختبريًا".
وتابع: "سيتمكن الأطباء من اكتشاف الجدري وعلاجه. العلاج الدوائي، وهو أمر ضروري، موجود في المنظمات الطبية".
في وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تأكيد 80 حالة إصابة بشرية بجدري القردة في 11 دولة لا يعتبر فيها هذا المرض مستوطنا، ويجري التحقيق في 50 حالة أخرى.
مثليون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
خبيرة بريطانية تكشف عن تفشي جدري القردة بين المثليين
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