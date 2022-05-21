https://arabic.sputniknews.com/20220521/الصحة-السعودية-تدعو-لارتداء-الكمامة-وتعقيم-اليدين-للوقاية-من-جدري-القردة-1062532260.html
الصحة السعودية تدعو لارتداء الكمامة وتعقيم اليدين للوقاية من "جدري القردة"
الصحة السعودية تدعو لارتداء الكمامة وتعقيم اليدين للوقاية من "جدري القردة"
دعت هيئة الصحة العامة "وقاية"، في السعودية المسافرين الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزام بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، للوقاية من الإصابة... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T21:30+0000
2022-05-21T21:30+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وأكدت الهيئة أن أن المرض ينتقل عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات، ولفتت إلى أنه يحدث الانتقال بين الإنسان والحيوان عند العض والخربشة من الحيوان المصاب، بحسب موقع "سبق" السعودي.وتابعت الهيئة أن المرض ينتقل بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني بسبب أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.وأشارت الهيئة إلى أن هذا النوع من الجدري مستوطن في بعض أجزاء غرب ووسط إفريقيا، وفي مايو 2022 ظهرت عددًا من الحالات ليس لها تاريخ سفر للدول الإفريقية مما يرجح وجود سلسلة انتقال مجتمعي محدود للمرض.ونصحت الهيئة بمراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة، خصوصا إذا كان هذا الشخص عائدًا من السفر خلال الـ21 يومًا الماضية لبدء الأعراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الصحة-العراقية-لـسبوتنيك-لم-نسجل-أي-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-وفرص-انتشاره-ضئيلة-جدا-1062508900.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
الصحة السعودية تدعو لارتداء الكمامة وتعقيم اليدين للوقاية من "جدري القردة"
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دعت هيئة الصحة العامة "وقاية"، في السعودية المسافرين الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزام بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، للوقاية من الإصابة بـ"جدري القردة".
وأكدت الهيئة أن أن المرض ينتقل عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات، ولفتت إلى أنه يحدث الانتقال بين الإنسان والحيوان عند العض والخربشة من الحيوان المصاب، بحسب موقع "سبق
" السعودي.
وتابعت الهيئة أن المرض ينتقل بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني بسبب أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا النوع من الجدري مستوطن في بعض أجزاء غرب ووسط إفريقيا، وفي مايو 2022 ظهرت عددًا من الحالات ليس لها تاريخ سفر للدول الإفريقية مما يرجح وجود سلسلة انتقال مجتمعي محدود للمرض.
ونصحت الهيئة بمراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة، خصوصا إذا كان هذا الشخص عائدًا من السفر خلال الـ21 يومًا الماضية لبدء الأعراض.