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الصحة العالمية تعلن وفاة 58 شخصا بجدري القرود في دولة أفريقية
الصحة العالمية تعلن وفاة 58 شخصا بجدري القرود في دولة أفريقية
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض جدري القرود قتل نحو 58 شخصا في الكونغو الديمقراطية منذ بداية العام الحالي في 87 منطقة داخل البلاد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T16:46+0000
2022-05-21T16:46+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها المكتب الإقليمي للمنظمة على "تويتر"، أمس الجمعة، أكد فيها أنه تم تسجيل نحو ألف و284 حالة اشتباه بالإصابة بجدري القرود منذ بداية العام حتى الـ 8 من مايو/ أيار الجاري بينها الحالات التي تم تسجيلها في الكونغو الديمقراطية.وتزامن بيان الصحة العالمية حول حصيلة وفيات جدري القرود في الكونغو مع انتشار المرض في العديد من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية إضافة إلى أستراليا.يذكر أن أعراض جدري القرود تتمثل في الحمى وتضخم الغدد اللمفاوية وآلام العضلات، كما تتسبب في طفح جلدي على الوجه واليدين، كما يمكن أن ينتقل المرض عن طريق التلامس مع المصاب أو استخدام أدوات النظافة الشخصية الخاصة به.يذكر أن هذا المرض ظهر في الماضي وتم القضاء عليه في ثمانينيات القرن الماضي وكان يعد من الأمراض الأقل فتكا.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/مخاوف-من-تفش-واسع-لـجدري-القرود-والصحة-العالمية-تكشف-حقيقة-صادمة-عن-العدوى-1062489798.html
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الصحة العالمية تعلن وفاة 58 شخصا بجدري القرود في دولة أفريقية

16:46 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض جدري القرود قتل نحو 58 شخصا في الكونغو الديمقراطية منذ بداية العام الحالي في 87 منطقة داخل البلاد.
جاء ذلك في تدوينة نشرها المكتب الإقليمي للمنظمة على "تويتر"، أمس الجمعة، أكد فيها أنه تم تسجيل نحو ألف و284 حالة اشتباه بالإصابة بجدري القرود منذ بداية العام حتى الـ 8 من مايو/ أيار الجاري بينها الحالات التي تم تسجيلها في الكونغو الديمقراطية.
وتزامن بيان الصحة العالمية حول حصيلة وفيات جدري القرود في الكونغو مع انتشار المرض في العديد من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية إضافة إلى أستراليا.
قافلة المساعدات الروسية والقوات الخاصة الروسية لمكافحة كورونا في إيطاليا، بيرغامو، 26  مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
مخاوف من تفش واسع لـ"جدري القرود"... والصحة العالمية تكشف حقيقة "صادمة" عن العدوى
أمس, 21:23 GMT
يذكر أن أعراض جدري القرود تتمثل في الحمى وتضخم الغدد اللمفاوية وآلام العضلات، كما تتسبب في طفح جلدي على الوجه واليدين، كما يمكن أن ينتقل المرض عن طريق التلامس مع المصاب أو استخدام أدوات النظافة الشخصية الخاصة به.
يذكر أن هذا المرض ظهر في الماضي وتم القضاء عليه في ثمانينيات القرن الماضي وكان يعد من الأمراض الأقل فتكا.
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