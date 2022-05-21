عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الصحة-العراقية-لـسبوتنيك-لم-نسجل-أي-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-وفرص-انتشاره-ضئيلة-جدا-1062508900.html
الصحة العراقية لـ"سبوتنيك": لم نسجل أي إصابة بفيروس جدري القردة وفرص انتشاره ضئيلة جدا
الصحة العراقية لـ"سبوتنيك": لم نسجل أي إصابة بفيروس جدري القردة وفرص انتشاره ضئيلة جدا
أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس جدري القردة على الأراضي العراقية حتى الآن، مشيرة إلى أن فرص انتشار المرض ضئيلة جدا. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:04+0000
2022-05-21T13:12+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104279/29/1042792939_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_dff513e580462de3d9df9da5a0a09bef.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة العراقية ربى فلاح لـ "سبوتنيك": "لم يتم تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة في العراق حتى الآن وهناك اهتمام من وزارة الصحة العراقية بالموضوع على الرغم أن هذا المرض لا زال بعيدا عن العراق حيث ظهر في الدول الأفريقية وبعض الدول الأوروبية".وأضافت أن "هذا المرض هو مرض نادر يصيب الحيوانات ولكن من الممكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ومن إنسان مصاب إلى آخر سليم، وهو مرض فيروسي حيواني المنشأ وقد ينتقل من خلال مخالطة الحيوانات المصابة أو الأشخاص الذين يعملون باللحوم".وتابعت "أعراض المرض تتمثل بالحمى وتضخم في الغدد اللمفاوية وألم في الظهر والعضلات والطفح الجلدي أيضا ومدة حضانة المرض من يوم واحد إلى 21 يوما، ولكن أكرر انه مرض نادر جدا ونسبة الوفاة بهذا المرض هي 10 بالمئة وفرص انتشاره ضئيلة جدا وليست بصورة كبيرة"، وأكدت "لا يوجد علاج محدد لهذا المرض أو لقاح محدد أيضا ولكن بالتأكيد النظافة الشخصية مهمة جدا للوقاية من أي مرض وخاصة للأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات".وأوضحت المسؤولة الطبية بوزارة الصحة العراقية أن "البيانات الواردة عن المرض لا زالت غير كاملة علما بأنه ليس بالمرض الجديد وظهر قديما في أفريقيا وبعض الدول الأوربية وأمريكا".وحول ما إذا كانت لدى وزارة الصحة العراقية نية إصدار تعليمات أو اتخاذ إجراءات جديدة للوقاية من فيروس جدري القردة، بينت فلاح أنه "لحد الآن لم ترد أي تعليمات بخصوص هذا المرض، ولكن منظمة الصحة العالمية عقدت اجتماعا طارئا بخصوص هذا الموضوع، وبالتأكيد وزارة الصحة العراقية والمؤسسات الصحية في العراق مستعدة لأي طارئ ولتقديم الخدمات الصحية لجميع المرضى المصابين سواء بكوفيد-19 أو الحمى النزفية أو الأمراض التي من الممكن أن تظهر حاليا أو مستقبلا".ونشرت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل نحو 70 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/منظمة-الصحة-العالمية-تعقد-اجتماعا-طارئا-للخبراء-لمناقشة-تفشي-جدري-القردة-1062470255.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104279/29/1042792939_145:0:1852:1280_1920x0_80_0_0_52d536ccd9bd70e8375b7caf55b280af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق

الصحة العراقية لـ"سبوتنيك": لم نسجل أي إصابة بفيروس جدري القردة وفرص انتشاره ضئيلة جدا

13:04 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 13:12 GMT 21.05.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمختبر
مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حصري
أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس جدري القردة على الأراضي العراقية حتى الآن، مشيرة إلى أن فرص انتشار المرض ضئيلة جدا.
بغداد - سبوتنيك. وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة العراقية ربى فلاح لـ "سبوتنيك": "لم يتم تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة في العراق حتى الآن وهناك اهتمام من وزارة الصحة العراقية بالموضوع على الرغم أن هذا المرض لا زال بعيدا عن العراق حيث ظهر في الدول الأفريقية وبعض الدول الأوروبية".
وأضافت أن "هذا المرض هو مرض نادر يصيب الحيوانات ولكن من الممكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ومن إنسان مصاب إلى آخر سليم، وهو مرض فيروسي حيواني المنشأ وقد ينتقل من خلال مخالطة الحيوانات المصابة أو الأشخاص الذين يعملون باللحوم".
وتابعت "أعراض المرض تتمثل بالحمى وتضخم في الغدد اللمفاوية وألم في الظهر والعضلات والطفح الجلدي أيضا ومدة حضانة المرض من يوم واحد إلى 21 يوما، ولكن أكرر انه مرض نادر جدا ونسبة الوفاة بهذا المرض هي 10 بالمئة وفرص انتشاره ضئيلة جدا وليست بصورة كبيرة"، وأكدت "لا يوجد علاج محدد لهذا المرض أو لقاح محدد أيضا ولكن بالتأكيد النظافة الشخصية مهمة جدا للوقاية من أي مرض وخاصة للأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات".
وأوضحت المسؤولة الطبية بوزارة الصحة العراقية أن "البيانات الواردة عن المرض لا زالت غير كاملة علما بأنه ليس بالمرض الجديد وظهر قديما في أفريقيا وبعض الدول الأوربية وأمريكا".
وحول ما إذا كانت لدى وزارة الصحة العراقية نية إصدار تعليمات أو اتخاذ إجراءات جديدة للوقاية من فيروس جدري القردة، بينت فلاح أنه "لحد الآن لم ترد أي تعليمات بخصوص هذا المرض، ولكن منظمة الصحة العالمية عقدت اجتماعا طارئا بخصوص هذا الموضوع، وبالتأكيد وزارة الصحة العراقية والمؤسسات الصحية في العراق مستعدة لأي طارئ ولتقديم الخدمات الصحية لجميع المرضى المصابين سواء بكوفيد-19 أو الحمى النزفية أو الأمراض التي من الممكن أن تظهر حاليا أو مستقبلا".
ونشرت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل نحو 70 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
مقر منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة
أمس, 10:53 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала