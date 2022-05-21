https://arabic.sputniknews.com/20220521/الصين-وروسيا-تتربعان-على-رأس-قائمة-أقوى-7-صواريخ-جو-جو-في-العالم-1062512284.html

الصين وروسيا تتربعان على رأس قائمة أقوى 7 صواريخ "جو جو" في العالم

الصين وروسيا تتربعان على رأس قائمة أقوى 7 صواريخ "جو جو" في العالم

نشرت صحيفة متخصصة في السلاح والعتاد العسكري تقريرا أشارت فيه إلى أفضل 7 صواريخ "جو جو" في العالم، حيث تربعت الصين وروسيا على رأس القائمة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T14:07+0000

2022-05-21T14:07+0000

2022-05-21T14:07+0000

رصد عسكري

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1a/1046104827_0:282:3073:2011_1920x0_80_0_0_13d2160be6645f406881d774e56a2a32.jpg

بدأ تطوير صواريخ "جو جو" منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، حيث اعتبر الخبراء أنها تمثل مستقبل القتال الجوي في العالم.وبحسب التقرير المنشور في مجلة "Military Watch" المتخصصة بأخبار العتاد العسكري والسلاح، تعد قدرات صواريخ جو- جو البعيدة المدى المرفقة بالمقالات أمرا رئيسيا لمدى قدرة الطائرات على الأداء في لحظات القتال والاشتباك الجوي، سواء عند اعتراض أهداف كبيرة، كالقاذفات، أو التعامل مع طائرات مقاتلة أخرى.على الرغم من أن بعض المحللين قد جادلوا بأنه في الحروب الطويلة الأمد بين القوى الكبرى، قد يكون نطاق القتال البصري أكثر أهمية لأن الإجراءات المضادة الواسعة النطاق تلغي بسرعة القدرة التدميرية للهجمات البعيدة المدى، إلا أن قدرات الصواريخ التي تتجاوز المدى البصري لا تزال مؤشرا رئيسيا لقدرات قوة الطيران العسكري، وأحد المحددات الرئيسية في ميزان القوى الجوية.ونشرت الصحيفة تقريرا كشفت فيه عن أكثر 7 صواريخ جو جو قدرة في العالم، وهذه الصواريخ هي:الصاروخ الصيني "PL-XX"اعتبرت المجلة أن الصاروخ "PL-XX" هو الأكثر غموضا من صواريخ الجيل الجديد جو-جو في الصين وأكبرها إلى حد بعيد.ونوه المقال إلى أن الهدف من صناعة الصاروخ كان الاشتباك مع أهداف أكبر وأكثر أهمية على مسافات أبعد بكثير من الصواريخ الصينية الأخرى.وتشمل هذه الأهداف قاذفات العدو والناقلات ووسائل النقل العسكرية، وطائرات الإنذار المبكر المحمولة جواً، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في عمليات العديد من الخصوم المحتملين بالنسبة للصين مثل الولايات المتحدة واليابان.صاروخ "R-37M" الروسي المعلق على مقاتلة "سو 35"بدأ تطوير الصاروخ "R-37" في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي لتزويد قوات الدفاع الجوي السوفيتية بجيل جديد واعد للغاية من صواريخ الاعتراض ذات الوزن الثقيل لمقاتلات "ميغ 31 إم".وتم تطوير الصاروخ برادارات جديدة مع تطوير المقاتلات، حيث تحمل 6 صواريخ من هذا الصنفصاروخ "K-77M" الروسياعتبر المقال أن تطوير صاروخ "K-77M" لإحداث ثورة في أداء جيل جديد من المقاتلات الروسية، حيث تم تصميم الصاروخ بزعانف مقصوصة ليكون قادرًا على الاختباء في حجرات مقاتلات الشبح.صاروخ "PL-15" الصينييعتبر أحد أول صواريخ جو-جو التي تستخدم رادار "AESA" للتوجيه ويبلغ مداه التقديري من 200-300 كيلومتر.صاروخ "Meteor" الأوروبيتم تطوير صاروخ "Meteor" بشكل مشترك كبرنامج لكامل أوروبا من قبل بريطانيا وألمانيا والسويد وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وقد تم تصميمه بهدف التفوق على الصاروخ الأمريكي "AIM-120"، على الرغم من أنه استفاد من عمليات نقل التكنولوجيا الأمريكية الرئيسية.صاروخ "AIM-120D" الأمريكينوه المقال إلى أن الهدف من الصاروخ في البداية كان استخدام رادار "AESA" مثل نظيره الصيني "PL-15"، مع دخول الاثنين الخدمة في غضون أشهر.وتم قص زعانف (أجنحة) الصاروخ لكي تتناسب مع وضعه في حجرات مقاتلات الشبح الأمريكية، ويشكل الصاروخ أساس "إف 23" و"إف 18" و"إف 15".صاروخ "Fakour 90" الإيرانيبحسب المصدر، إن صاروخ "فكور 90 " الإيراني، نسخة من صاروخ "AIM-54 Phoenix" الأمريكي، حيث سلّم إلى القوات الجوية الإيرانية في السبعينيات.وتم تحسين قدرات الصاروخ واستخدم لتحديث المقاتلات الإيرانية الأكثر قدرة من طراز "F-14 Tomcat" و"F-14".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, العالم