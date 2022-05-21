عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220521/العراق-يحصي-18-حالة-وفاة-و90-إصابة-بمرض-الحمى-النزفية-1062518015.html
العراق يحصي 18 حالة وفاة و90 إصابة بمرض الحمى النزفية
العراق يحصي 18 حالة وفاة و90 إصابة بمرض الحمى النزفية
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب مرض الحمى النزفية إلى 18 حالة وفاة و90 حالة إصابة بالمرض. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T15:53+0000
2022-05-21T15:53+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102276/04/1022760497_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_467c826f403c879da3e9145e3cc761de.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية العراقية (واع) إن "هناك تصاعدا خطيرا بإصابات الحمى النزفية في العراق، إذ ارتفعت أعداد الإصابات إلى 90 حالة".وأضاف أنه "تم تسجيل 18 حالة وفاة بالحمى النزفية لغاية الآن في عموم البلاد"، مبيناً أنه "من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها".وسجل العراق أول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية في 20 أبريل/نيسان الماضي، في محافظة النجف جنوب غربي البلاد.وتؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40% من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحمَّيات النزفية الفيروسية هي من بين حالات طوارئ الصحة العامة الهامة التي تثير قلقاً دولياً كما حددتها اللوائح الصحية الدولية عام 2009، وهي تتميز بظهور مفاجئ، وألم في العضلات والمفاصل، وحمى، ونزف، وصدمة، نتيجة فقْد الدم، وفي الحالات الشديدة يكون العرض البارز هو النزف من فوهات الأعضاء الداخلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/محافظة-واسط-العراقية-تسجل-3-إصابات-بالحمى-النزفية-1062211132.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102276/04/1022760497_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fc7222b84a07d4378529d957a10b2b3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق

العراق يحصي 18 حالة وفاة و90 إصابة بمرض الحمى النزفية

15:53 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورمختبر
مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب مرض الحمى النزفية إلى 18 حالة وفاة و90 حالة إصابة بالمرض.
بغداد - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية العراقية (واع) إن "هناك تصاعدا خطيرا بإصابات الحمى النزفية في العراق، إذ ارتفعت أعداد الإصابات إلى 90 حالة".
وأضاف أنه "تم تسجيل 18 حالة وفاة بالحمى النزفية لغاية الآن في عموم البلاد"، مبيناً أنه "من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها".
وسجل العراق أول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية في 20 أبريل/نيسان الماضي، في محافظة النجف جنوب غربي البلاد.
وتؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40% من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.
وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحمَّيات النزفية الفيروسية هي من بين حالات طوارئ الصحة العامة الهامة التي تثير قلقاً دولياً كما حددتها اللوائح الصحية الدولية عام 2009، وهي تتميز بظهور مفاجئ، وألم في العضلات والمفاصل، وحمى، ونزف، وصدمة، نتيجة فقْد الدم، وفي الحالات الشديدة يكون العرض البارز هو النزف من فوهات الأعضاء الداخلية.
مستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
محافظة واسط العراقية تسجل 3 إصابات بالحمى النزفية
14 مايو, 09:01 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала