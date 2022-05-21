https://arabic.sputniknews.com/20220521/العراق-يحصي-18-حالة-وفاة-و90-إصابة-بمرض-الحمى-النزفية-1062518015.html
العراق يحصي 18 حالة وفاة و90 إصابة بمرض الحمى النزفية
العراق يحصي 18 حالة وفاة و90 إصابة بمرض الحمى النزفية
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب مرض الحمى النزفية إلى 18 حالة وفاة و90 حالة إصابة بالمرض. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T15:53+0000
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2022-05-21T15:53+0000
العالم العربي
العراق
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بغداد - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية العراقية (واع) إن "هناك تصاعدا خطيرا بإصابات الحمى النزفية في العراق، إذ ارتفعت أعداد الإصابات إلى 90 حالة".وأضاف أنه "تم تسجيل 18 حالة وفاة بالحمى النزفية لغاية الآن في عموم البلاد"، مبيناً أنه "من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها".وسجل العراق أول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية في 20 أبريل/نيسان الماضي، في محافظة النجف جنوب غربي البلاد.وتؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40% من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحمَّيات النزفية الفيروسية هي من بين حالات طوارئ الصحة العامة الهامة التي تثير قلقاً دولياً كما حددتها اللوائح الصحية الدولية عام 2009، وهي تتميز بظهور مفاجئ، وألم في العضلات والمفاصل، وحمى، ونزف، وصدمة، نتيجة فقْد الدم، وفي الحالات الشديدة يكون العرض البارز هو النزف من فوهات الأعضاء الداخلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/محافظة-واسط-العراقية-تسجل-3-إصابات-بالحمى-النزفية-1062211132.html
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العالم العربي, العراق
العراق يحصي 18 حالة وفاة و90 إصابة بمرض الحمى النزفية
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب مرض الحمى النزفية إلى 18 حالة وفاة و90 حالة إصابة بالمرض.
بغداد - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية العراقية (واع) إن "هناك تصاعدا خطيرا بإصابات الحمى النزفية في العراق
، إذ ارتفعت أعداد الإصابات إلى 90 حالة".
وأضاف أنه "تم تسجيل 18 حالة وفاة بالحمى النزفية لغاية الآن في عموم البلاد"، مبيناً أنه "من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها".
وسجل العراق أول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية
في 20 أبريل/نيسان الماضي، في محافظة النجف جنوب غربي البلاد.
وتؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40% من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.
وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحمَّيات النزفية الفيروسية هي من بين حالات طوارئ الصحة العامة الهامة التي تثير قلقاً دولياً كما حددتها اللوائح الصحية الدولية عام 2009، وهي تتميز بظهور مفاجئ، وألم في العضلات والمفاصل، وحمى، ونزف، وصدمة، نتيجة فقْد الدم، وفي الحالات الشديدة يكون العرض البارز هو النزف من فوهات الأعضاء الداخلية.