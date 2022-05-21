https://arabic.sputniknews.com/20220521/الكويت-تعلن-ضبط-سفينة-إيرانية-داخل-مياهها-الإقليمية-محملة-بـ240-طنا-من-وقود-الديزل--1062509531.html
الكويت تعلن ضبط سفينة إيرانية داخل مياهها الإقليمية محملة بـ240 طنا من وقود الديزل
الكويت تعلن ضبط سفينة إيرانية داخل مياهها الإقليمية محملة بـ240 طنا من وقود الديزل
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، عن "ضبط سفينة إيرانية داخل مياهها الإقليمية، محملة بـ 240 طنا من الديزل المهرب". 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:04+0000
2022-05-21T13:04+0000
2022-05-21T13:04+0000
أخبار الكويت اليوم
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وأضافت الداخلية الكويتية، في بيان لها، أن "طاقم السفينة إيراني ويشتري الوقود من السفن الصغيرة داخل البحر بأسعار معينة"، مشيرة إلى أن التحقيق جار لكشف جميع ملابسات سفينة التهريب.وأجرى حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، مؤخرا، اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح.وأكدت وكالة "إرنا"، أن عبد اللهيان بحث مع الشيخ أحمد ناصر الصباح العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضية الفلسطينية.وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في عقد اللجنة المشتركة العليا بين بلاده والكويت في المستقبل القريب، مشيرا إلى أهمية عقد اللجنة القنصلية المشتركة واجتماع مشترك لخفر السواحل في البلدين، بحسب ما ذكرته الوكالة.وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره للكويت، حكومة وشعبا، على موقفهم من إدانة الممارسات الإسرائيلية في القدس ودعمهم للشعب الفلسطيني، مرحبا باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، وأمله في إنهاء الحصار الإنساني في أقرب وقت ممكن واستئناف الحوار اليمني اليمني.من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي على أن "القدس هي خط أحمر بالنسبة للعالم الإسلامي، وعلى الدول الإسلامية تعزيز الموقف المشترك ومواجهة جرائم كيان الاحتلال".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران
الكويت تعلن ضبط سفينة إيرانية داخل مياهها الإقليمية محملة بـ240 طنا من وقود الديزل
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، عن "ضبط سفينة إيرانية داخل مياهها الإقليمية، محملة بـ 240 طنا من الديزل المهرب".
وأضافت الداخلية الكويتية، في بيان لها، أن "طاقم السفينة إيراني ويشتري الوقود من السفن الصغيرة داخل البحر بأسعار معينة"، مشيرة إلى أن التحقيق جار لكشف جميع ملابسات سفينة التهريب.
وأجرى حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، مؤخرا، اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح.
وأكدت وكالة "إرنا"، أن عبد اللهيان بحث مع الشيخ أحمد ناصر الصباح العلاقات الثنائية
والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضية الفلسطينية.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في عقد اللجنة المشتركة العليا بين بلاده والكويت في المستقبل القريب، مشيرا إلى أهمية عقد اللجنة القنصلية المشتركة واجتماع مشترك لخفر السواحل في البلدين، بحسب ما ذكرته
الوكالة.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره للكويت، حكومة وشعبا، على موقفهم من إدانة الممارسات الإسرائيلية
في القدس ودعمهم للشعب الفلسطيني، مرحبا باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، وأمله في إنهاء الحصار الإنساني في أقرب وقت ممكن واستئناف الحوار اليمني اليمني.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي على أن "القدس هي خط أحمر
بالنسبة للعالم الإسلامي، وعلى الدول الإسلامية تعزيز الموقف المشترك ومواجهة جرائم كيان الاحتلال".